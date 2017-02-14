خطة أمريكية (للتدخل بقوة) في الملف السوري خلال 90 يوماً

كلنا شركاء: وكالة آكي الإيطالية للانباء

علمت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء من مصادر أمريكية أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب طلب من مساعديه العسكريين والسياسيين تقديم رؤية تفصيلية في مهلة 90 يوماً، لـ”التدخل بقوة” في الملف السورية.

وأوضحت المصادر التي طلبت إغفال اسمها وعملها أن ما تحدث عنه الرئيس ترامب عن مناطق آمنة، هو “تعبير لا يعني الفكرة التي يروجها البعض عن تلك المناطق، وقد لا تكون محصورة في منطقة صغيرة أو حدودية، وقد يكون مفهومها أوسع من ذلك بكثير”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح في 25 كانون الثاني/يناير الماضي أنه سيقيم مناطق آمنة لحماية الأشخاص الفارين من العنف في سورية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل، وقال إن أوربا ارتكبت خطأ جسيماً باستقبال ملايين اللاجئين من سورية ومناطق اضطرابات أخرى بالشرق الأوسط.

وفسّر المحللون تصريحات ترامب بأنها تمهيد لفرض منطقة آمنة في جنوب سورية، بما أن شمالها تتقاسم السيطرة عليه فصائل سورية معارضة تدعمها تركيا، وأخرى كردية تدعمها الولايات المتحدة، فضلاً عن وجود قوات للنظام السوري تدعمها روسيا.

لكن المصادر الأمريكية قالت إن الخطة الأمريكية التي ستُقدّم خلال 90 يوماً “ستتضمن في الغالب أوسع من مجرد اقتراح منطقة آمنة، حيث ما تزال فكرة تشكيل مجلس عسكري مشترك تُتداول في أوساط أصحاب القرار الأمريكيين” وفق قولها.

وأضافت “من الواضح أن الرئيس ترامب يريد أن تستعيد الولايات المتحدة دورها كقوة ضاربة في الشرق الأوسط، ومن غير المستبعد أن يطلب بزيادة التدخل العسكري، على عكس السياسية التي انتهجها خلفه باراك أوباما”.

وكان ترامب قد دعا خلال حملته الرئاسية إلى إقامة مناطق حظر طيران في سورية لتوفير المأوى للاجئين كبديل عن السماح لهم بدخول الولايات المتحدة.