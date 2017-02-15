انتقدت روسيا لفشلها بالضغط على النظام.. المعارضة تشكك بجدوى مباحثات أستانا

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أثارت جماعات المعارضة السورية شكوكاً أمس في حضورها محادثات السلام التي تدعمها روسيا في كازاخستان هذا الأسبوع متهمة موسكو بعدم التمكن من إلزام نظام الأسد بالامتثال بشكل كامل لاتفاق لوقف إطلاق النار أو الإفراج عن أي سجناء.

وذكرت حكومة كازاخستان يوم السبت أنها وجهت دعوة لنظام الأسد وجماعات المعارضة لحضور اجتماعات يومي 15 و16 فبراير/ شباط. وكان الجانبان قد حضرا اجتماعاً مماثلاً غير مباشر في مدينة “أستانا” عاصمة كازاخستان الشهر الماضي.

وقال محمد العبود القائد العسكري في الجيش السوري الحر إن الوفد لن يحضر. وأردف قائلاً: “كانت هناك خروقات في الهدنة والطرف الروسي لم ينفذ ما وعد به لوقف هذه الانتهاكات.”

وأضاف مسؤول ثان بالمعارضة تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته أن بضعة أفراد من المعارضة قد يحضرون شريطة إحراز تقدم في اليومين المقبلين.

وقال إن روسيا فشلت حتى الآن في اتخاذ أي خطوات ملموسة للتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية أو إطلاق سراح المعتقلات وهي مطالب المعارضة في أول اجتماع في “أستانا”.

وأضاف: يبدو أن الضغط الروسي بلا فائدة.

ومن المقرر أن تبدأ الجولة المقبلة من مفاوضات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية الأسبوع المقبل في إطار جهود دبلوماسية جديدة تدعمها روسيا وتركيا لإنهاء حرب أدت إلى سقوط مئات الآلاف من القتلى .

وكان النظام قد أعلن في وقت سابق أمس أنه مستعد للموافقة على تبادل للمعتقلين مع جماعات المعارضة المسلحة كإجراء محتمل لبناء الثقة بينما تستعد الأمم المتحدة لعقد مفاوضات سلام جديدة تحت إشرافها في سويسرا.

ورفض مسؤول من المعارضة السورية المسلحة هذا البيان بوصفه خدعة قائلاً: إن النظام يحتجز عدداً من المعتقلين أكبر بكثير من العدد القليل الذي تحتجزه فصائل المعارضة المسلحة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت تقريراً هذا الشهر قالت فيه إن نظام الأسد أعدم ما يصل إلى 13 ألف سجين في عمليات شنق جماعية في سجن عسكري قرب دمشق .

واتهمت جماعات المعارضة روسيا بعدم الضغط على جيش النظام والفصائل التي تدعمها إيران لإنهاء انتهاكات وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا .

من جهتها ذكرت يارا شريف المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا “ستافان دي ميستورا” أن المبعوث أرسل يوم أمس دعوات للمشاركة في محادثات السلام المقرر افتتاحها في جنيف في 23 فبراير/ شباط بعد مشاورات أولية تبدأ في 20 من الشهر نفسه أو نحو ذلك.

ووافقت الهيئة العليا للمفاوضات يوم الأحد على أعضاء الوفد الذي سيمثلها في مفاوضات جنيف.