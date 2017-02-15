مجموعة ترامب تفتتح ناديًا فخمًا للغولف في دبي السبت

بحضور نجلي الرئيس الأميركي

كلنا شركاء: ايلاف

يفتتح نجلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب في دبي السبت ناديًا فخمًا للغولف، في أول مشروع للأمبراطورية المالية العقارية التي أسسها ترامب منذ تسلمه الرئاسة في يناير.

جاء في دعوة وجهتها مجموعة “داماك” العقارية في الإمارة الخليجية “انضموا إلينا في حفل افتتاح وجهة الغولف الأيقونة ترمب أنترناشيونال غولف كلوب دبي”. وحددت الدعوة التي طبعت باللون الذهبي اللباس بالزيّ الوطني أو بزة رسمية.

إدارة بالوكالة

سيحضر حفل الافتتاح نجلا ترامب دونالد جونيور وإريك، اللذان يديران مجموعة والدهما، منذ أن أعلن الرئيس الأميركي قبل نحو شهر تخليه عن إدارتها طوال ولايته الرئاسية، لتجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الأبيض.

وقع مشروع نادي الغولف قبل انتخاب ترامب الذي أكد في الشهر الماضي رفضه صفقة بقيمة ملياري دولار في مشروع عقاري جديد في دبي.

أثار انتخاب ترامب مخاوف من تضارب في المصالح على ارتباط بأنشطة أمبراطوريته الاقتصادية في الخارج، وخصوصًا في تركيا وكوريا الجنوبية والبرازيل.

لا عقود جديدة

وأكدت مجموعة ترامب، التي تضم فنادق ومباني فخمة وملاعب غولف في أنحاء العالم، أنّها لن توقّع أي عقد في الخارج طوال ولاية ترامب الرئاسية، وستنهي العقود التي يتم التفاوض في شأنها حاليًا. لكن رغم ذلك، لا يبدو أن ترامب تخلى تمامًا عن مصالحه التجارية، كما طلب منه الجهاز الحكومي للأخلاقيات.

وهاجم الرئيس الأميركي في الأسبوع الماضي سلسلة متاجر “نوردستورم” لأنها توقفت عن بيع الملابس التي تحمل ماركة ابنته إيفانكا ليسلط الضوء مجددًا على تداخل المصالح بين منصب الرئاسة والمصالح التجارية لعائلته.

يمنع مرسوم تنفيذي صادر في 1989 الموظفين الفدراليين من استخدام المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية، وأي انتقاد عام يوجّهه رئيس في منصبه يمكن تفسيره على أنه محاولة للتأثير على قرار الشركة في ما يتصل بأعمالها التجارية.