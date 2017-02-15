مصرع قياديٍ في الحرس الثوري الإيراني بدرعا البلد

إياس العمر: كلنا شركاء

نعت وسائل إعلام إيرانية مساء الثلاثاء 14 شباط/فبراير، مصرع القيادي في ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، الرائد (مصطفى زال نجاد)، وتناقلت وسائل الإعلام صورة للقتيل برفقة قائد ميلشيا فيلق القدس (قاسم سليماني)، في حين لم تحدد مكان مقتله، واكتفت بالقول إنه قتل “أثناء تأدية واجبة الجهادي”.

مصدر خاص قال لـ “كلنا شركاء” إن القيادي الإيراني قتل على جبهة حي (المنشية) يوم الثلاثاء، وذلك عقب إرسال النظام وحلفائه لتعزيزات عسكرية ضخمة، بهدف التصدي لكتائب الثوار التي سيطرت على معظم مساحة حي (المنشية) ذو الأهمية الاستراتيجية.

وفي سياق متصل، نعت الصفحات الموالية للنظام ثلاثة قتلى جدد لقوات النظام، لقوا مصرعه في الاشتباكات مع كتائب الثوار في حي (المنشية)، وهم: (عهد حسن/اللاذقية ـ محمود حسن/حلب ـ فادي سمير/درعا).

وكانت أعلنت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) أمس الثلاثاء سيطرتها على مسجد حي المنشية والأبنية المحيطة به، بعد اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، دمر خلالها الثوار دبابة لقوات النظام.