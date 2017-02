هؤلاء أذابوا القلوب على الشاشة.. إليك أشهر قصص الحب في عالم السينما

كلنا شركاء: Wonder Wall- ترجمة هافينغتون بوست عربي

منذ انطلاقة عالم السينما، وثنائيات الحب تُشكل أهدافاً وأحلاماً نسعى للوصول إليها في علاقاتنا. بدايةً من فيلم Casablanca إلى When Harry Met Sally، وحتى Titanic.

في هذه القائمةً التي وضعها موقع Wonder Wall. نتعرف على ثنائيات الحب الأشهر على الإطلاق على الشاشة الكبيرة:

كريستيان جراي وأناستازيا ستيل – Fifty Shades of Grey

كريستيان جراي وأناستازيا ستيل، اللذان ظهرا على الشاشة لأول مرةٍ عام 2015 في فيلم Fifty Shades of Grey. تعرفنا على أناستازيا، الطالبة الجامعية البريئة التي انقلبت حياتها رأساً على عقب بعد دخولها عالم البي دي إس إم (وهي ممارسات جنسية قائمة على الاستمتاع بالسيطرة والعقاب) الخاص بكريستيان. ورغم اختلاف شخصيتيهما يدخل الاثنان في علاقة حبٍ حقيقي ننتظر معرفة تفاصيلها في الأجزاء القادمة.

فيفيان وإدوارد – Pretty Woman

قدم لنا العام 1990 قصة الحب الرائعة وغير التقليدية في فيلم Pretty Woman. ونجح الثنائي جوليا روبرتس وريتشارد جير في إعادة إحياء قصص الحب الخيالية بطريقة عصرية، حين لعبا دور الثنائي فيفيان وإدوارد، إذ تقع بائعة الهوى في حب رجل أعمالٍ طلب خدماتها. ورغم أنهما يعيشان في عالمين مختلفين تماماً، إلا أنهما عثرا على الحب في مدينة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا الأميركية، لتتطور الأحداث حتى انتظرها إدوارد داخل سيارة ليموزين بيضاء مع باقةٍ من الأزهار أمام شقتها الصغيرة.

ريك وإيلسا – Casablanca

لم يقدم لنا فيلم Casablanca جملاً ومصطلحاتٍ رائعةً فحسب، بل منحنا أيضاً واحدة من أفضل قصص الحب على الشاشة الكبيرة على الإطلاق! ولعب همفري بوغارت وإنغريد برغمان دوري ريك وإيلسا، العاشقين القديمين اللذين يحاولان استعادة بريق حبهما الماضي خلال فترة الحرب، في الوقت نفسه الذي كانت فيه إيلسا متزوجةً من رجلٍ آخر. الجميع واقعون في مثلث حبٍ شديد التعقيد.

جون وجين سميث – Mr. and Mrs. Smith

كانت علاقة الحب هذه مشتعلة على الشاشة الكبيرة، لدرجة أنها انتقلت إلى الحياة الواقعية. لعب براد بيت وأنجلينا جولي دوري زوجين من القتلة المأجورين يشعران بالملل في فيلم Mr. and Mrs. Smith. وفي منتصف الفيلم، تكتشف الشخصيتان جون وجين أنهما مُكلَّفَين من قِبَل وكالتين متنافستين بقتل بعضهما البعض، وهو ما ساعدهما على إصلاح علاقتهما من خلال التعاون من أجل حماية بعضهما البعض. وبالإضافة إلى تقديم قصة حبٍ مشتعلة على الشاشة، يُنسَب الفضل إلى الفيلم في تأجيج قصة حب براد وأنجلينا على أرض الواقع، ذلك الحب الذي خبت جذوته في نهاية العام 2016.

أندي وبينجامين – How To Lose A Guy In 10 Days

بدأ الأمر كتحدٍّ! حيث تقوم شخصية كيت هدسون (أندي) بكتابة مقالٍ عن كيفية خسارة رجلٍ في 10 أيام، بينما يحاول ماثيو ماكونهي (بينجامين) إيقاع أي فتاةٍ في غرامه ليثبت شيئاً لزملائه في العمل خلال نفس الفترة. وخلال هذه الفترة، تقع سلسلةٌ من الأحداث المضحكة الرائعة، التي ينتج عنها وقوع أندي وبينجامين في الحب في فيلم How To Lose A Guy In 10 Days.

هولي جولايتلي وبول – Breakfast at Tiffany’s

قدَّم لنا فيلم Breakfast at Tiffany’s قصة حبٍّ رائعةٍ بين هولي جولايتلي (أودري هيبورن) وبول (جورج بيبارد) عام 1961. لم تكن هولي من الشخصيات التي تفضل الاستقرار، حيث تقضي معظم وقتها في صحبة العديد من الرجال الأغنياء. لكن بمجرد أن تلتقي بجارها الجديد بول، يتغير كل شيء.

سولو وليا – Star Wars

دخل هان سولو والأميرة ليا في قصة حب بين المجرات في فيلم Star Wars، إذ وقع الثنائي (الذي يلعب دوره هاريسون فورد وكاري فيشر) في حب بعضهما البعض على مدار الأجزاء الثلاثة الأولى من الفيلم، قبل أن يتزوجا في نهاية المطاف (بعيداً عن الشاشة الكبيرة) في سلسلة أفلام جورج لوكاس الخيالية الرائعة. أما طفلهما الوحيد (الذي نعرف بوجوده!) فهو بِن، الذي تُكشف شخصيته لنجد أنه كايلو رين في أحدث أجزاء السلسلة.

مولي وسام – Ghost

نتحدث الآن عن دوري ديمي مور وباتريك سويزي في فيلم Ghost عام 1990، والسبب في ذلك هو قصة حبهما المأساوية والفريدة من نوعها. حيث تتحول مولي (ديمي) إلى أرملةٍ بعد وفاة زوجها سام (باتريك). ورغم أنه لم يعد وسط الأحياء، يستمر سام في زيارتها من قبره في هيئة شبح، ويحاول حمايتها كما تفعل القلوب التي تحب بصدق.

بريدجيت ودارسي – Bridget Jones’s Diary

بالنسبة لبريدجيت، كان السيد دارسي هو عشقها الأبدي. في الأجزاء الثلاثة من سلسلة Bridget Jones’s Diary، كانت رينيه زيلويغر (بريدجيت) وكولين فيرث (مارك دارسي) دائماً ما يعودان لبعضهما البعض مهما فرَّقَتهما الأيام والظروف! في الجزء الأخير Bridget Jones’s Baby، نجد أنه رغم زواجهما في الجزء السابق، انفصل الثنائي بريدجيت ومارك مجدداً. ورغم أمومتها لطفلٍ من رجلٍ آخر، وهو جاك (مارك ديمبسي) يُدرك كلٌّ من مارك وبريدجيت أنهما قد خُلقا ليكونا معاً، ويقرران محاولة إنجاح علاقتهما مرةً أخرى.

سكارليت ورِيت – Gone With The Wind

مع أننا لا نعرف ما إذا كانت قصة سكارليت ورِيت انتهت نهايةً سعيدة، ما زالت قصة حبهما الأسطورية جزءاً أساسياً في هذه القائمة. حيث لعب كلارك غيبل وفيفيان لي دور البطولة لثنائي الحب الشهير في فيلم Gone with لThe Wind عام 1939. واستمتع الثنائي بعلاقة حب درامية ومثيرة على الشاشة الفضية في واحدٍ من أكثر الأفلام المفضلة للجمهور على مر العصور.

كاري وبيج – Sex and The City

عذراً لكل جماهير أيدان! فالسيد بيج كان اختيار كاري برادشو. وإذا لم تثبت علاقتهما على الشاشة الصغيرة ذلك، فقد بات الأمر واضحاً وضوح الشمس بمجرد أن انتقلت قصة حبهما إلى الشاشة الكبيرة. ورغم أن الطريق كان مليئاً بالعثرات في جزء عام 2008، وخاصةً بعد أن فشل السيد بيج (كريس نوث) في حضور حفل زفافهما المجهز بكل تفاصيله، نجح في النهاية أن يفوز بحب كاري (سارة جيسيكا باركر) مرةً أخرى. وأكد جزء عام 2010 أن كاري وبيج مخلوقان لبعضهما البعض، حتى بعد أن دخلت كاري في علاقة قصيرة مع حبيبها السابق أيدان لتثبت لنا أن هذه العلاقة كُتب لها الفشل.

ساندي أولسون وداني زوكو – Grease

الحب في فصل الصيف! أبهرت شخصيات أوليفيا نيوتن جون (ساندي أولسون) وجون ترافولتا (داني زوكو) المشاهدين في الفيلم الغنائي Grease عام 1978، إذ يأخذنا الثنائي في رحلةٍ إلى المدارس الثانوية في الخمسينات، حيث يقعان في الحب خلال فصل الصيف ويستميتان في محاولة الحفاظ على علاقتهما بعد عودة العام الدراسي. وفي نهاية الأمر، تدرك الفتاة الطيبة والولد الشقي أنه ليس عليهما أن يتغيرا من أجل البقاء مع بعضهما البعض (بعد أن ترتدي ساندي فستانها الأسود الضيق الشهير)، وينطلقان معاً في رحلةٍ سعيدةٍ إلى الأبد في سيارته المكشوفة متجهين نحو السماء. هذا ما حدث فعلاً!

توني وماريا – West Side Story

بعض قصص الحب الممتازة مشتقةٌ من قصة روميو وجولييت الكلاسيكية، وفيلم West Side Story هو واحدٌ من هذه. في الفيلم الذي صدر عام 1961، يلعب ريتشارد بيمر دور توني وتلعب ناتالي وود دور ماريا، والشخصيتان عضوتان في عصابتين متنافستين. حُكم على قصة حبهما المحرمة بالفشل قبل أن تبدأ، إذ يموت توني بعد إصابته بطلقاتٍ نارية. ورغم انتهاء قصة حبهما على هذا النحو المأساوي، فقد منحتنا واحدة من أفضل القبلات على الشاشة في تاريخ السينما.

إدوارد كولين وبيلا سوان – Twilight

هل هناك ما هو أفضل من قصة حب بين مصاص دماء وإنسان؟ لا نظن ذلك. حيث قدَّم كل من روبرت باتينسون وكريستين ستيوارت شخصيتي إدوارد كولين وبيلا سوان في سلسلة أفلام Twilight، وأثبتت قصة حبهما روعتها بعد أن تحولت إلى ظاهرةٍ عالمية. فعلى مدار أربع رواياتٍ (وخمسة أفلام)؛ وقع الجمهور في غرام قصة حبهما من العوالم الأخرى. اشتعلت الأحداث في حفل الزفاف، وعند تحوِّلِ بيلا من إنسانةٍ إلى مصاصة دماء، وعند ميلاد طفلتهما نصف الإنسانة ونصف مصاصة الدماء رينيسمي.

جوني وبيبي – Dirty Dancing

ساعدت شخصية جوني (باتريك سويزي) في إنقاذ بيبي (جنيفر جراي) من مأزقها في فيلم Dirty Dancing. يروي الفيلم الكلاسيكي، الذي خرج إلى النور عام 1987، قصة حب بين رجل عجوز وامرأة صغيرة السن تحتاج إلى التحرر من القيود التي فرضتها عليها عائلتها التي تفرط في حمايتها، وينتج عن حبهما وصول بيبي إلى هويتها الحقيقية وتعرفها على مدى إمكاناتها. ويتضمن الفيلم العديد من مشاهد الرقص الرائعة.

سالي وهاري – When Harry Met Sally

اتضح أن الرجال والنساء ليس بإمكانهم أن يصبحوا مجرد أصدقاءٍ مهما طال المطاف! تُعتبر حكاية الصديقين اللذين تحولا إلى أحباء في When Harry Met Sally واحدةً من أكثر قصص الحب جمالاً (وسذاجةً في الوقت نفسه) على الشاشة الكبيرة، إذ تبدأ العلاقة بين ميغ رايان (سالي) وبيلي كريستال (هاري) كزملاءٍ عاديين لا يميلان لبعضهما البعض حتى، لكن صداقتهما تزداد عمقاً بمرور السنوات لتتحول في نهاية الأمر إلى حب لا يمكن لأيٍ منهما مقاومته.

روميو وجولييت – Romeo + Juliet

نجح فيلم Romeo + Juliet في اجتياز اختبار الزمن. ففي نسخة عام 1996 من رواية شكسبير، تنجح جولييت (كلير دينس) وروميو (ليوناردو دي كابريو) في العثور على الحب في مكانٍ ميؤوسٍ منه: وسط عائلتيهما المتنافستين. ورغم التناحر القائم بين عائلات مونتاغوز وكابوليتس، يقع هذان المراهقان في غرام بعضهما البعض. وبرغم كل الصعاب، يحاولان إنجاح العلاقة، لكن القصة ينتهي بها المآلُ إلى مأساةٍ عند موت الاثنين.

جاك وروز – Titanic

جاك وروز إلى الأبد! نجح الثنائي كيت وينسليت وليوناردو دي كابريو في تقديم أفضل قصص الحب على الإطلاق على الشاشة الفضية عام 1997 في فيلم Titanic. وكشفت لنا هذه الملحمة الرائعة عن وقوع روز الفتاة المدللة الغنية في غرام جاك، الفتى الأميركي اليتيم الفقير الذي كسب تذكرته على متن السفينة في لعبة بوكر. تقابل جاك مع روز في السفينة وقضيا وقتاً مبهجاً معاً قبل اصطدامها بجبلٍ جليدي. وبينما بإمكاننا أن نتجادل إلى الأبد حول ما إذا كان بإمكان جاك أن يستغل المساحة الخالية بجوار روز فوق لوح الخشب الطافي لينجو، لن تفشل قصة الحب الخيالية على السفينة في إبكائنا في كل مرةٍ نشاهد فيها الفيلم.