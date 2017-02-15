أسماء وفد المعارضة السورية المشارك في جنيف

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كشفت مصادر اعلامية عن التركيبة النهائية لـ «وفد المعارضة السورية» إلى مفاوضات جنيف، ونشرت “السورية نت” ، من مصادر خاصة رفضت الكشف عن اسمها، عن لائحة نهائية بأسماء وفد المعارضة السورية لحضور مفاوضات جنيف المزمع عقدها في 20 فبراير/ شباط الجاري.

وتضم اللائحة أعضاء من “الهيئة العليا للمفاوضات”، والائتلاف الوطني السوري، وأعضاءً من منصتي “موسكو والقاهرة”، و”هيئة التنسيق الوطنية”، فضلاً عن ممثلين عن فصائل المعارضة السورية.

واللائحة مؤلفة من 21 اسم إلى جانب الوفد الاستشاري و مستشارين إعلاميين وهم:

1- نصر الحريري من “الائتلاف السوري” المعارض.

2-فؤاد عليكو”ائتلاف”.

3-عبد الأحد اسطيفو “ائتلاف ومنظمة سريانية”.

4-محمد الشمالي “ائتلاف”.

5-عبد المجيد حمو “هيئة التنسيق”.

6-نشأت طعمة”هيئة التنسيق”.

7- أليس مفرج “هيئة التنسيق”.

8-بسمة قضماني “مستقلة”.

9-محمد صبرا “مستقل”.

-10خالد المحاميد”منصة القاهرة”.

11-علاء العرفات”منصة موسكو”.

الفصائل العسكرية

12-راكان ذوقان(فصائل).

13-خالد أبا.

14-محمد علوش(فصائل وهيئة عليا).

15-العقيد فاتح حسون.

16-د معتصم شمير.

17- العقيد أحمد عثمان.

18-العقيد زياد الحريري.

19- العقيد خالد النابلسي.

20- بشار الزعبي.

21- هيثم رحمة.

الوفد الاستشاري:

١- عبد الحميد عواك “مستقل”.

٢- بيداء حمود “مستقلة”.

٣- هنادي ابو عرب مستقلة”.

٤- فهد القاضي “فصائل عسكرية”.

٥- د أيمن أبو هاشم ” فصائل”.

٦- د محمد بيرقدار “فصائل”.

٧- د يحيى العريضي “مستقل”.

٨- د هشام مروة “ائتلاف”.

٩- المقدم سعيد نقرش “فصائل”.

١٠- العقيد عصام الريس “فصائل”.

١١- المحامي طارق الكردي.

١٢- العقيد فايز الأسمر “فصائل”.

١٣- العقيد رضوان رفيع “فصائل”.

١٤- ديما موسى “ائتلاف”.

١٥- عقاب يحيى “ائتلاف”.

١٦- حواس خليل “ائتلاف”.

١٧- أسامة تلجو “ائتلاف”.

١٨- نورا غازي “هيئة تنسيق”.

١٩- خلف الداهود هيئة “تنسيق”.

٢٠- محمد زكي هويدي “هيئة تنسيق”

مستشارين إعلاميين

1-أحمد كامل.

2- إبراهيم الجبين.

3- عبد الرحمن لبنية.

4- فرح الاتاسي.

5-ربا حبوش.

6- مضر الأسعد.

7- أحمد رمضان.

8- أسعد حنا.