خارجية كازاخستان تعلن تأجيل مفاوضات أستانة

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أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، اليوم الأربعاء، أن الجولة الجديدة من مفاوضات أستانة الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار في سوريا، ستؤجل إلى يوم غدٍ الخميس.

وأورد بيان صادر عن الوزارة، أن المفاوضات التي كان من المقرر أن تبدأ يوم 15 شباط/ فبراير الجاري، تم تأجيلها لتبدأ يوم 16 من الشهر نفسه، ولم يذكر بيان الوزارة سبب التأجيل.

وفي المقابل، نقلت وكالة “نوفوستي” الروسية عما أسمته “مصدر رفيع المستوى” في وزارة الدفاع الروسية أن المشاركين في اجتماع أستانا من الممكن أن يتبنوا وثيقة ختامية خلال جلسة عامة ستعقد بحضور كافة الوفود يوم الخميس، مشيراً أن “المفاوضات في إطار عملية أستانا حول تسوية الوضع في سوريا تجري، كما كان متوقعا، في يومي 15 و16 شباط. ولا يوجد أي انقطاع أو تأجيل”.

وحول تمثيل كتائب الثوار في المؤتمر، نقلت صحيفة “العربي الجديد” عن ممثل “لواء شهداء الإسلام” في وفد الفصائل العسكرية النقيب سعيد نقرش قوله إنّ “فصائل المعارضة التي شاركت بمفاوضات أستانة، تلقّت مساء الثلاثاء، دعوة لحضور الاجتماعات التي ستشهدها العاصمة الكازاخية”.

وأوضح القيادي لـ “العربي الجديد” أنّ “الفصائل اختارت وفداً مؤلفاً من خمسة أعضاء، يرأسه رئيس أركان الجيش السوري الحر، العميد الركن أحمد بري”.

ومن جانبه، صرح رين آلخاي، الملحق الإعلامي للسفارة الأمريكية في كازاخستان، بأن البعثة الدبلوماسية الأمريكية ستمثل واشنطن في مفاوضات أستانا.

وقال الدبلوماسي الأمريكي: “تلقت وزارة الخارجية دعوة من حكومة كازاخستان للمشاركة في المفاوضات حول سوريا هذا الأسبوع بصفة مراقب. والسفارة الأمريكية في أستانا ستمثل الولايات المتحدة في المفاوضات”، مؤكدا أن واشنطن لا تزال متمسكة بضرورة حل الأزمة السورية سياسيا.

وأوضحت ممثلة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية أن الجانب الأمريكي لم يحدد بعد من سيمثله في الاجتماع الجديد.