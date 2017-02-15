مقتل نقيبٍ في (الجيش الحر) بريف درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

قضى النقيب (طلال الخلف) قائد فرقة العشائر، التابعة للجيش السوري الحر، مع ثلاثة من مرافقيه، بانفجار عبوّة ناسفة مساء يوم أمس الثلاثاء (14 شباط/فبراير) في منطقة (اللجاة) شمال شرقي درعا.

وقال الناشط أحمد الديري قال لـ “كلنا شركاء” إن عبوة ناسفة انفجرت على طريق جدل ـ الشياح بمنطقة اللجاة شمال درعا، لدى مرور سيارة قائد فرقة العشائر مما ادى لمقتله وثلاثة من مرافقيه على الفور.

وبين أن المرافقين الثلاثة كانوا نور الدين الخلف، وبكر الرماحي، وأبو صافي عاصم.

الديري أوضح أيضاً أن النقيب الخلف كان يقود فرقة العشائر منذ العام 2014، حين قام بتأسيس الفصيل عقب خروجه من معتقلات النظام بشهر آذار/مارس 2014، وذلك إبان معركة تحرير كتائب الثوار لسجن (غرز)، وهو السجن المركزي بمحافظة درعا.

وكان نائب قائد ألوية العمري (ملوح العايش) قتل في وقتٍ سابقٍ في نفس المكان بتفجير عبوة ناسفة مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبلها قتل القيادي بجيش احرار عشار الجنوب (رمضان السبتي) وثمانية أخرين من عناصره، في المنطقة التي تتسلل إليها خلايا تتبع النظام وأخرى تتبع “داعش”.