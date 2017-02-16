تركيا تسمح بختم جواز سفر السوري المخالف

كلنا شركاء: أحمد نذير- روزنة

أصدرت السلطات التركية قراراً يسمح للسوريين بوضع ختم دخول على جوازات سفرهم، بشرط تقدمهم للحصول على إقامة سياحية، ويأتي ذلك بعد تعديل تركيا شروط لم الشمل للسوريين.

وقال عضو اتحاد المحامين الأحرار، المحامي حسام سرحان، لـ روزنة، اليوم الأربعاء، إن “القرار التركي الجديد يقضي بالسماح للسوري الذي دخل إلى تركيا دون ختم أحد المعابر التركية بأن يختم جوازه من معبر باب الهوى البري”.

وأوضح سرحان، أن “القرار يشترط أن يتقدم الشخص بطلب للحصول على إقامة سياحية في تركيا، وبحسب إشعار التقدم لطلب الإقامة يتوجَّه لمعبر باب الهوى ويقوم الجانب التركي بوضع ختم دخول نظامي على جواز سفره”.

وأشار إلى أن “القرار يشمل جميع السوريين سواءً الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة الكيملك، أم غير الحاصلين”، موضحاً أن “المتقدمين لطلب الإقامة ممن لا يملكون الكيملك تفرض عليهم غرامة تقدر بـ 690 ليرة تركية”.

ولفت المحامي سرحان، إلى أنه “لم تصدر بعد التعليمات التنفيذية التي توضح تفاصيل القرار الجديد”.

ويأتي القرار التركي بعد إلغاء الجانب التركي لم شمل الإبن السوري لوالديه، وبات لم الشمل يقتصر فقط على “لم شمل الزوج لزوجته وأولاده دون سن الثامنة عشرة، وكذلك يحق للزوجة لمّ شمل زوجها وأولادها دون سن الثامنة عشرة”.

ويعيش في تركيا أكثر من 3 ملايين سوري فرُّوا من بلادهم منذ 2011، ويقطن معظمهم داخل الولايات التركية وبخاصة في هاتاي واسطنبول وغازي عنتاب، في وقت يعيش أقل من ربع السوريين في مخيمات جنوب تركيا قرب الحدود السورية.

يذكر أن دوائر الهجرة التركية في عدد من الولايات، أوقفت منذ نحو عامين منح بطاقة “الكيملك” للسوريين، في وقت لا يستطيع السوري، وفق القرارات السابقة، التقدم للحصول على إقامة سياحية بحال عدم وجود ختم دخول على جواز سفره من أحد المعابر التركية.