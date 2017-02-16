6 مستشفيات خارج الخدمة جراء 60 غارة جوية استهدفت درعا

إياس العمر: كلنا شركاء

خرجت ست مستشفيات عن الخدمة خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء استهداف الطائرات الحربية الروسية ومروحيات النظام مدن وبلدات درعا بأكثر من 60 غارةً وبرميلاً متفجراً، ما رفع عدد الغارات والبراميل خلال الأيام الماضية لأكثر من 130، استهدفت كلاً من الأحياء المحررة من درعا البلد وبلدات (صيدا ـ النعيمة ـ اليادودة ـ غرز).

وقال الناشط أحمد المصري لـ “كلنا شركاء” إن الطيران الحربي الروسي لم يتوقف خلال الساعات الماضية عن استهداف بلدات (صيدا ـ النعيمة ـ الطيبة) وأحياء درعا البلد، فحصيلة الغارات وبراميل النظام تجاوزت 70 غارة وبرميلا.

وأشار إلى أن القصف تركز على النقاط الطبية، وقد أدى القصف إلى خروج ثلاث نقاط طبية عن الخدمة وتقع في (اليادودة ـ النعيمة ـ نصيب)، وسبقتها النقطة الطبية الوحيدة في درعا البلد، والتي خرجت عن الخدمة إثر غارة جوية.

وأضاف المصري بأن النقاط الطبية في بلدات (الغارية الشرقية ـ الجيزة) خرجت عن الخدمة نتيجة القصف المدفعي من قبل قوات النظام، ليصل بذلك عدد النقاط الطبية الخارجة عن الخدمة في محافظة درعا منذ يوم الأحد الماضي 12 شباط/فبراير، إلى 6 نقاط، تقدم الخدمة لأكثر من 300 ألف مدني في المناطق المحررة من درعا.

وعن حصيلة الضحايا، قال المصري إن القصف الجوي أمس تسبب بمقتل سيدة في درعا البلد وإصابة أكثر من 20 مدنياً في بلدة (صيدا) شرق درعا، والتي تعتبر من أكثر بلدات ريف درعا اكتظاظاً بالسكان، كونها تضم قرابة 30 ألف مدني معظمهم من النازحين.

وعلى صعيد متصل، استهدفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ بلدات (صيدا ـ الغارية الشرقية ـ الغارية الغربية ـ الجيزة ـ بصرى الشام ـ اليادودة ـ النعيمة).