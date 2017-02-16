سي إن إن: وزارة الدفاع الأمريكية قد توصي بنشر قوات مقاتلة في سوريا

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قالت محطة تلفزيون (سي.إن.إن) يوم الأربعاء إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قد توصي بأن تنشر الولايات المتحدة قوات نظامية مقاتلة في سوريا للمرة الأولى لقتال متشددي تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعمل عدد صغير من القوات الخاصة الأمريكية في البلد الذي تمزقه الحرب لكن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما رفضت وضع قوات مقاتلة في خضم الحرب الأهلية في سوريا.

وقالت الشبكة التلفزيونية الأمريكية إن البنتاجون لم يقدم حتى الآن مقترحا لنشر القوات إلى البيت الأبيض.