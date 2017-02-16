روسيا تعلن (بالخطأ) عن مناقصة لشراء 20 ألف ميدالية لمقاتليها في سوريا

كلنا شركاء: صدوف نويران – إرم نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مناقصة ضخمة لشراء 20 ألف ميدالية لقدامى المحاربين لتكريم جنودها العائدين من الصراع في سوريا.

وقالت مجلة “نيوزويك” الأمريكية إن عدد الميداليات “يبدو مفاجئاً، خصوصا وأن روسيا لا تزال تزعم بأنها أرسلت عددا صغيرا من قواتها للقتال في سوريا، معظمهم لدعم سرب الطائرات الكبير في مطار الحميميم”، نافية في الوقت ذاته أنها “بصدد الاستعداد لهجوم كبير في المشرق العربي”.

وأضافت المجلة أنه “وبعد وقت قصير على إعلان المناقصة، نشرت الوزارة توضيحا تقر خلاله بأنها ارتكبت خطأ، وأن موسكو تسعى لشراء 2000 ميدالية”.

وأشارت المجلة إلى أن “هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها روسيا بعقد صفقات لصناعة ميداليات وأوسمة للمحاربين في سوريا، بعد أن قامت بالفعل بطلب توريد 10300 ميدالية العام الماضي”، مبينة أن “حجم العطاء وحقيقة منح هذه الميداليات إلى عسكريين ليسوا من أفراد سلاح الجو، يثير التكهنات بأن تدخل موسكو في سوريا أكبر بكثير من مجرد التغطية الجوية”.

ونقلت المجلة عن أحدث قائمة روسية رسمية قولها إن الحكومة تتطلع لشراء 50 ميدالية لأفرادها الذين شاركوا بـ”تحرير تدمر” و”إزالة الألغام من تدمر”، لإلقاء الضوء على حجم الجهود المبذولة لطرد “داعش” وإزالة الألغام من المدينة.

وسيتم تعديل الإعلان الخاطئ في الوقت المناسب، حسب ما جاء في بيان الوزارة.