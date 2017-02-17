483 ألف طالب من اللاجئين السوريين يتلقون تعليمهم في تركيا

كلنا شركاء: ديلي صباح – ترجمة ترك برس

صرح وزير التعليم التركي عصمت يلماز بأن تركيا قدمت التعليم المجاني إلى 483 ألف طالب مدرسة سوري، وذلك في مقابلة حصرية مع وكالة الأناضول.

وقال يلماز إن أكثر من 850 ألف طالب مدرسة من اللاجئين السوريين في البلاد يتلقون التعليم في المدارس العامة التركية إلى جانب الأطفال المحليين، معربًا عن أن الوزارة تطمح لتقديم التعليم الوطني ليس فقط للأتراك ولكن “لأولئك الذين لجؤوا إلى بلادنا وإلى الذين لم يعودوا قادرين على العيش في بلادهم”.

وأشار يلماز إلى أن السلطات التركية قامت بدراسات مكثفة على تعليم الطلاب من اللاجئين السوريين بعد أمر رئيس الوزراء بن علي يلدرم في يونيو/ حزيران الماضي باستكمال التقديم الفوري للتعليم المدرسي، مضيفًا أنه “تمت برمجة المناهج الدراسية مع معلمي اللغة العربية والتركية معًا، لأن تركيا تؤمن بأن السوريين سيكونون قادرين على العودة إلى موطنهم بعد انتهاء الحرب”.

أضاع الطلاب اللاجئون سنوات من التعليم بسبب إغلاق المدارس في بلدانهم والسفر لمدة طويلة. ويتعاون الاتحاد الأوروبي مع تركيا لتعليمهم، حيث وعد بتقديم 300 مليون يورو لذلك، وكخطوة أولية قام بإرسال 90 مليون يورو. ويقول يلماز إن وزارة التعليم التركية وزعت الكتب وعينت موظفين جدد وتكفلت بتكاليف ذلك.

تستضيف تركيا حوالي 3 ملايين لاجئ سوري، أكثر من أي بلد في العالم. وقد أنفقت حوالي 25 مليار دولار على مساعدة وإيواء اللاجئين منذ بداية الحرب في سوريا. ومنذ ذلك الحين، يُعتقد أن مئات الآلاف من الناس لقوا مصرعهم وملايين آخرين قد نزحوا بسبب الصراع.