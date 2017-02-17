(فيسبوك) يطلق خدمة (الإعلان عن الوظائف).. والتقديم عبر (ماسنجر)

أوضح الموقع، أن الخدمة الجديدة انطلقت الآن بشكل فعلي في كندا والولايات المتحدة، على أن يجري تعميمها في وقت لاحق بباقي الدول.

كلنا شركاء: محمد السيد- الأناضول

أطلق موقع التواصل الاجتماعي “فيسوك”، خدمة جديدة تسمح للشركات بالإعلان مجانًا عن الوظائف المتاحة عبر صفحاته، مع توفير إمكانية التقدم للوظائف عبر خاصية الدردشة الفورية “ماسنجر”.

وتشكل الخدمة الجديدة خبرًا سيئًا لمنصات إلكترونية تقليدية دأبت على تقديم خدماتها بشكل مدفوع للشركات، مثل موقع “لينكد إن” الشهير الذي يستخدم أساسًا كشبكة تواصل مهنية، وفق موقع (Techcrunch) المعني بالأخبار التكنولوجية.

وأوضح الموقع، أن الخدمة الجديدة انطلقت الآن بشكل فعلي في كندا والولايات المتحدة، على أن يجري تعميمها في وقت لاحق بباقي الدول.

وقال أندريو بوسورث، المسؤول في قسم الأعمال والإعلانات في “فيسبوك”، إن الشركات تعلن منذ فترة عن الوظائف عبر “فيسبوك”، لكن المزايا الجديدة تتيح الوصول بشكل أسهل إلى تلك الإعلانات والتقديم لها بمرونة.

وأضاف “طرحنا على أنفسنا سؤالاً مفاده كيف نجعل (فيسبوك) أكثر فائدة في حياة المستخدمين اليومية؟ ووجدنا أن الشركات الصغيرة دائمًا ما تجد صعوبة في التوظيف بسبب الإعلانات، كما أن معظم الناس مهتمون بشكل كبير بالفوز بوظيفة أفضل بأجر أعلى، حتى لو كانوا راضين عن وظائفهم الحالية”.

ويستند “فيسبوك” فى خدمته الجديدة على قاعدة مستخدمين عريضة تصل إلى 1.8 مليار شخص حول العالم، بخلاف المنصات المهنية الأخرى وأبرزها موقع “لينكد إن” الذي يبلغ عدد مستخدميه 467 مليون شخص، وفقا للموقع.

و”لينكد إن” هو شبكة تواصل اجتماعي موجهة للمهتمين بالأعمال والمهنيين، الذين يسعون لبناء شبكات تواصل تمكنهم من الوصول إلى أرباب العمل.