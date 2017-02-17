الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار والغموض السياسي

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ارتفع الذهب يوم الخميس مع ضعف الدولار بعد عشرة أيام من المكاسب وهو ما دفع المستثمرين لاقتناص الفرصة وشراء المعدن النفيس تحوطا من الضبابية السياسية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 بالمئة إلى 1235.93 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 1130 بتوقيت جرينتش. وصعد الذهب نحو عشرة بالمئة منذ هبوطه في منتصف ديسمبر كانون الأول. وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1237.20 دولار للأوقية.

ودفع القلق من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والانتخابات المقررة في هولندا وفرنسا وألمانيا هذا العام الذهب للصعود إلى ذروته عند 1244.67 دولار للأوقية في الثامن من فبراير شباط.

لكن التوقعات بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية بعدما قالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مارس آذار دفعت الذهب للتراجع إلى 1216.41 دولار يوم الأربعاء مسجلا أدنى مستوياته منذ الثالث من فبراير شباط.

ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى بينما يؤدي صعود عائدات سندات الخزانة إلى زيادة تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر فائدة.

وزادت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18 دولارا للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1012.40 دولار للأوقية بينما استقر البلاديوم عند 789.38 دولار للأوقية بعدما لامس في وقت سابق 792.70 دولار مسجلا أعلى مستوياته منذ 24 يناير كانون الثاني.