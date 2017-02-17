حدادٌ إلزاميٌّ في مناطق إدارة (الاتحاد الديمقراطي) في ذكرى اعتقال (الزعيم)

رزان العمر: كلنا شركاء

أصدرت الإدارة الذاتية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د) تعميماً يقضي بفرض إغلاق المحال التجارية في المناطق ذات الغالبية الكردية الخاضعة لسيطرته شمال البلاد، تعبيراً عن الحداد.

وصادف الأربعاء، الذكرى السنوية الثامنة عشرة لاعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني “عبد الله اوجلان” من قبل السلطات التركية والذي سمي بـ “اليوم الأسود”.

وأشار الموقع الرسمي لحزب “يكيتي” الكردي أن مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي أصحاب جميع المحلات التجارية ومدراء المدراس الخاصة والعامة من فتح أبوابها تعبيرا عن الحداد.

وأشار المصدر إلى الحياة اليومية توقفت اليوم بسبب إلزام مسلحو الحزب للأهالي بالحدا، وذلك بإغلاق المحلات التجارية والمدارس.

وأعلنت جامعة الفرات أمس تأجيل امتحانات طلابها بسبب منع PYD لأصحاب السرافيس وشركات النقل من العمل.

وفي عفرين بريف حلب، أكد “يكيتي” أن أبناء المدينة عفرين من طلاب جامعة حلب حرموا من تقديم امتحاناتهم لعدم قدرة شركات النقل وأصحاب السرافيس نقلهم لمدينة حلب، كما حُرم مئات الطلاب من الذهاب الى مدارسهم، وآلاف العمال الى أعمالهم، وبشكل خاص في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها المناطق الكردية.

في هذا السياق، اندلعت النيران في إحدى المحال التجارية في السوق المركزي بمدينة القامشلي وتسببت باحتراقة بشكل كامل لأسباب مجهولة، في الوقت الذي كانت جميع المحلات مغلقة بقرار من الادارة الذاتية.