إلغاء صلاة الجمعة في حي الوعر المحاصر بحمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضى مدنيان وأصيب آخرون بجروح، أمس الخميس (16 شباط/فبراير)، جراء قصفٍ استهدف حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، في حين أعلنت الهيئة الشرعية في الحي إلغاء صلاة الجمعة ليوم غد، حفاظاً على حياة المدنيين.

واستهدفت قوات النظام وميليشياته المحاصرة لحي الوعر، بقذائف المدفعية الثقيلة والدبابات ورصاص القناصات، طرق ومنازل حي الوعر، ما أدى إلى مقتل شابين، وإصابة آخرين بجروح.

وأصدرت الهيئة الشرعية في الحي اليوم بياناً أعلنت فيه إلغاء صلاة الجمعة غداً في جميع مساجد الحي، ودعت الأهالي إلى أخذ الحيطة والحذر، “نظراً للظروف المحيطة، وحفظاً للأرواح والمهج”، بحسب البيان.

وفي ريف حمص الشمالي، استهدفت قوت النظام بالمدفعية الثقيلة جبهات تلبيسة الغربية، ما أدى إلى مقتل شخصي ووقوع عدد من الجرحى في صفوف المدنيين، كما تعرضت الجبهات الجنوبية لقرية تيرمعلة للقصف بالهاون والدبابات والأسطوانات المتفجرة، دون وقوع إصابات.

وأفاد مركز حمص الإعلامي بسيطرة قوات النظام وميليشياته على شركة حيان للغاز شمال غربي مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، مع استمرار الاشتباكات بين النظام وتنظيم “داعش” وسط قصف جوي روسي على المنطقة.

ونفت تنسيقية مدينة تدمر سيطرة قوات النظام وميليشياته على منطقة البيارات الغربية بالقرب من مدينة تدمر، ونوهت إلى أن الاشتباكات بعيدة عن المنطقة.