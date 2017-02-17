المحامي (أيمن أبو هاشم) يعتذر عن المشاركة في وفد (جنيف4)

معاوية مراد: كلنا شركاء

اعتذر المحامي “أيمن أبو هاشم” اليوم الخميس (16 شباط/فبراير)، عن المشاركة في وفد (جنيف4) كمستشار قانوني، بعد أن رشحته بعض الفصائل العسكرية.

وجاء ذلك في تدوينة نشرها “أبو هاشم” على حسابه في “فيسبوك”، عزا فيها اعتذاره إلى الأضرار التي يحدثها منطق المحاصصة على أولوية معايير الكفاءة والخبرة والالتزام الثوري، وحتى “لا تنتقل عدوى أمراض الأنظمة المستبدة إلى مؤسساتنا بمختلف أدوارها”، على حد تعبيره.

نص الاعتذار كاملاً:

مع تقديري لكل من رشحني من الفصائل العسكرية، كمستشار قانوني في وفد جنيف4، وبعد ورود اسمي في قائمة الوفد، أعتذر عن مشاركتي في الوفد مع قناعتي التامة بضرورة تصدي وفد قوى الثورة والمعارضة لهذا الاستحقاق التفاوضي، لكن لقناعتي أيضا بأضرار منطق المحاصصة على أولوية معايير الكفاءة والخبرة والالتزام الثوري، ولأننا خرجنا في ثورة كي لا تنتقل أمراض الأنظمة المستبدة إلى مؤسساتنا بمختلف أدوارها، مع تمنياتي للوفد بالتوفيق في مهمته.