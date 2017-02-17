السويد: الحكم على معارض سوري بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب

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أصدر القضاء السويدي الخميس حكما على معارض سوري يقيم الآن في السويد بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب بعد إدانته بالمشاركة في إعدام سبعة من جنود الرئيس السوري بشار الأسد عام 2012.

حكمت الخميس محكمة سويدية على مقاتل سوري معارض سابق يقيم الآن في السويد بالسجن مدى الحياة في جرائم حرب

وأكدت محكمة ستوكهولم أن هيثم سخانة (46 عاما) ثبتت إدانته في انتهاك القانون الدولي بمشاركته في إعدام سبعة من جنود الرئيس السوري بشار الأسد عام 2012.

وقالت المحكمة إن سخانة الذي ألقي القبض عليه في مارس/آذار الماضي ظهر في فيديو مصور لعمليات قتل. لكنه نفى ارتكاب أي جريمة.

وأفادت المحكمة في بيان “المدعى عليه شارك في الإعدام وأطلق النار على أحد الجنود الأسرى من بندقية”.

وكان سخانة يعيش في إيطاليا وقدم عام 2013 طلبا للجوء في السويد حيث يقيم منذ ذلك الحين. وبموجب القانون السويدي يمكن للمحاكم أن تقاضي المواطنين السويديين وغيرهم على جرائم ارتكبت خارج البلاد.

وسنة 2015 حكمت محكمة سويدية على مقاتل سوري معارض آخر بالسجن خمس سنوات في جرائم حرب بعد اتهامه في هجوم “يشبه التعذيب” ونشر صور على موقع للتواصل الاجتماعي.