ترامب يعتزم إلغاء مرسومه حول الهجرة لإصدار (أمر جديد) بدلا عنه

كلنا شركاء: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه سيعلن الأسبوع المقبل أمرا تنفيذيا جديدا حول الهجرة، سعيا إلى المضي قدما بعدما علقت محكمة فدرالية قراره منع دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية.

سعيا إلى المضي قدما بعدما علقت محكمة فدرالية قراره حظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية، أكد الرئيس .الأمريكي دونالد ترامب الخميس أنه سيعلن الأسبوع المقبل أمرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة

وصرح ترامب خلال مؤتمر صحافي “نحن بصدد إصدار أمر جديد وشامل جدا بغية حماية شعبنا”.

وطلبت وزارة العدل الأمريكية الخميس من محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو التخلي عن إلاجراءات المتعلقة بمرسوم الهجرة الذي أصدره ترامب، موضحة أن السلطة التنفيذية تفضل مراجعة نسختها بدلا من إضاعة الوقت في المحكمة.

وكتب محامو الحكومة في مذكرة إلى المحكمة أنه “بدلا من استمرار الخلاف أمام المحكمة، يعتزم الرئيس إلغاء المرسوم ليقرر بدلا عنه مرسوما جديدا معدلا في شكل كبير”.

وتابع المحامون أن المرسوم الجديد “سيزيل ما اعتبرت المحكمة، في شكل مغلوط، أنه يثير قضايا دستورية. عبر التحرك على هذا النحو، سيتيح الرئيس حماية فورية للبلاد بدل مواصلة تحرك في القضاء قد يستمر لفترة طويلة”.

لكن هذه المذكرة تعبر فقط عن رغبة لدى الحكومة ولا تنهي تلقائيا الخلاف القضائي المستمر. وتطلب الحكومة في الحد الأدنى أن يتم تعليق الآلية القضائية في انتظار صدور مرسوم جديد.

وواجه مرسوم ترامب حول الإغلاق الموقت للحدود في وجه اللاجئين ومواطني سبع دولة مسلمة نكستين قضائيتين. ففي الثالث من شباط/فبراير علق قاض في سياتل تنفيذه وفي التاسع منه أبقت محكمة استئناف في سان فرانسيسكو هذا التعليق.