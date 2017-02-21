معاناة أسرة سورية في (إنسيريتيد)

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فيلم “إنسيريتيد” -Insyriated – للمخرج البلجيكي “فيليب فان لوف“، هو إنتاج بلجيكي ولبناني وفرنسي.

قصته تدورحول أسرة سورية، تعيش ويلاتِ الحرب الدائرة في البلاد.

المخرج أراد من خلال فيلمه هذا، لفت الإنتباه إلى معاناة الناس العاديين في سوريا اليوم.

ويقول بهذا الخصوص:“لقد قررت فتح نافذة على معاناة هؤلاء الناس الذين حوصروا هناك، دون أن يملكوا أية وسائل للدفاع عن النفس ولكنهم قاوموا على طريقتهم لمواصلة العيش.”

معظم مشاهد الفيلم تدور في احدى الشقق في دمشق.

الممثلة والمخرجة الفلسطينية هيام عباس، تتقمص دور أم قوية تعيش على وقع أصوات القنابل واطلاق النار، لكنها تحاول رغم كل ذلك التصرف بحكمة مع أفراد عائلتها.

الممثلة الفلسطينية هيام عباس:” أنا حزينة حقا بأن أقول أنني كنت البارحة سعيدة جدا بردود أفعال الناس، أحيانا صمت الجمهور بعد مشاهدة الفيلم يعني أشياء كثيرة، شخصيا لم أستطع الكلام بسبب الموضوع الذي يطرحه الفيلم.”

فيلم“إنسيريتيد“، عرض مؤخرا في مهرجان برلين السينمائي ضمن قسم بانوراما.