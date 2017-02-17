مكسيم خليل: (صرماية) هذا الولد تشرف رأس أكبر رئيس

معاوية مراد: كلنا شركاء

أثارت المقاطع التي تم نشرها عن حالة الطفل التي قطع قصف الطيران الروسي قدميه وصرخته (بابا شيلني)، أثارت سخطاً كبيراً في أوساط الإعلاميين والناشطين والسياسيين، وجاءت ردود فعل سريعة غاضبة من أغلب السوريين الذين تابعوا الشريط المنشور.

الفنان مكسيم خليل، وفي معرض تعليقه على الحادثة، قال في منشور على صفحته في “فيسبوك” بلهجة عاميّة: “يا أوباش ..يا عهرة ..يلعن ابوكون على ابو الكراسي على ابو الانظمة قشة لفة .. يلحق روسيا ليلحق أميركا .. على ابو السياسة .. على ابو التطرف الديني والطائفي وحتى السياسي ..عالم منافق عاهر حقو نص فرنك … بسياسته …بفنه ..بإنسانيته ..بوطنيته المشوهة…صرماية هاد الولد يلي علقانة باجريه المقطوعين..بشرفوا راس اكبر رئيس”.

وتشير الأنباء الواردة من مدينة كفرنبل في ريف إدلب إلى أن الطفل (عبد الباسط) بات في حالةٍ صحية مستقرة، بعد ورود أنباء عن استشهاده، وقال مراسل “كلنا شركاء” نقلاً عن مراصد عسكرية هناك، أن الطفل أسعف صباح اليوم إلى تركيا ليتابع علاجه، بأوامر من الرئيس التركي، وسط أنباء عن نية “أردوغان” اللقاء بالطفل الضحية.