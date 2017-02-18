روسيا تستضيف مؤتمراً لممثلي أجزاء (كردستان) الأربعة

وليد غانم: كلنا شركاء

استضافت العاصمة الروسية موسكو قبل يومين فعاليات “منتدى الأكراد الدولي” تحت عنوان “المنافسة لإعادة تقسيم النفوذ في الشرق الأوسط… الوضع الراهن والعواقب المحتملة”.

وأشار تقريرٌ لقناة الجزيرة إلى مشاركة ممثلين عن أكراد سوريا والعراق وتركيا وإيران، بحضور خبراء ومسؤولين روس في المؤتمر.

ويهدف المؤتمر إلى “توحيد صفوف الأكراد، وبحث دورهم في تشكيل النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط، إضافة إلى تطورات الوضع في المنطقة، خاصة القضايا الأمنية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والدور الذي يلعبه الأكراد في مكافحته، في ظل اختلاف المصالح الدولية المعنية بأزمات المنطقة وعدم توافقها، مما يصعب عملية تنسيق جهود مكافحة الإرهاب”.

وكان ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي لأكراد سوريا لدى روسيا عبد السلام علي، أكد في وقت سابق على ضرورة تنسيق مواقف الأكراد قبيل انطلاق محادثات جنيف السورية، وضرورة مشاركتهم فيها. واستبقت الخارجية الروسية هذا المؤتمر بالتأكيد على أنه لا يمكن حل الأزمة السورية دون إشراك الأكراد فيها.

وقالت، آسيا العبد الله، الرئيسة المشتركة مع صالح مسلم في حزب الاتحاد الديمقراطي (ب ي د)، إن “الأزمة السورية لن تحل ما لم تؤخذ مصالح جميع الأقليات وحقوقها بعين الاعتبار، ولن يتوصلوا في جنيف إلى أي نتيجة إن لم يتم إشراكنا فيها”.

بدورها أكدت وسائل إعلامٍ كردية أن منظمتي اتحاد تنظيم الكُرد و أوتونومي الفيدرالية الكُردية في روسيا، رعتا المؤتمر الذي شارك فيه أغلب أحزاب أجزاء كوردستان الأربعة وسياسيين روس.

وقال مشاركون ضمن الوفود إن “المؤتمر ناقش مستقبل الكُرد في الشرق الأوسط ومركز الكُرد في الحرب ضد الإرهاب، وكيفية معالجة مشاكل الكُرد في الدول الأربعة”.