وزير الدفاع التركي: ستكون أولويتنا بعد الباب منبج والرقة

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قال وزير الدفاع التركي فكري إشيك، إن أولويات بلاده بعد الانتهاء من تمشيط مدينة الباب من تنظيم داعش الإرهابي الانتقال إلى لتطهير مدينتي منبج والرقة.

وذكر إشيك في مؤتمر صحفي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، أن بلاده تريد من عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني “بي كي كي” الانسحاب من منبج، وأنها تتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول هذا الموضوع إلا أنها لم تحصل النتائج المأمولة.

ولفت إلى أن بلاده لن تقبل بوجود عناصر الاتحاد الديمقراطي في مدينة منبج، لأن وجودها يشكل خطرًا على الأمن القومي التركي.

وأضاف الوزير التركي، أن قوات الجيش السوري الحر، وقوات بلاده تحاصر مدينة الباب من كافة الجوانب، وتقوم بعمليات تمشيط في جميع أنحاء المدينة، مضيفًا أن الحياة ستعود لشكلها الطبيعي عقب الانتهاء من تطهير المدينة من عناصر تنظيم داعش.