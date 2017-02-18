(دي ميستورا) يضع اللمسات الأخيرة على قائمة المشاركين في اجتماعات جنيف

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أعلنت يارا شريف المتحدثة باسم “ستافان دي ميستورا” اليوم أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا لا يزال يضع اللمسات النهائية على قائمة من سيحضرون محادثات السلام في جنيف التي ستبدأ في 23 فبراير/ شباط.

وأضافت أن هناك بالفعل ردوداً إيجابية على الدعوات التي وجهت حتى الآن وإن من المتوقع وصول بعض المشاركين في مطلع الأسبوع.

وذكرت أنها على علم بشائعات عن مزيد من التأجيل للمحادثات بعدما كانت مقررة أصلاً في الثامن من فبراير/ شباط لكنها أضافت أنه لا توجد خطط لتأجيلها مجدداً.

وكان “دي ميستورا”، قد أعلن الخميس الماضي خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، أن المفاوضات في جنيف، التي ستنطلق رسمياً في الـ23 من الشهر الجاري، ستركز على بحث المسائل المتعلقة بصياغة الدستور السوري الجديد، وإجراء الانتخابات برعاية الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر قال “زيجمار جابرييل” وزير الخارجية الألماني اليوم إن دولاً تعارض بشار الأسد بما فيها الولايات المتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سلمية للحرب الدامية في سوريا.

وأضاف جابرييل للصحفيين عقب اجتماع شمل الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا “من الواضح أن كل المجتمعين يريدون حلاً سياسياً (..) وأن هذا الحل يجب تحقيقه في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وأنه لا يجوز أن تكون هناك أي مفاوضات موازية”.