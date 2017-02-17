أردوغان: نظام بشار الأسد المجرم قتل أكثر من مليون سوري

كلنا شركاء: الأناضول

– جولتي الخليجية في البحرين والسعودية وقطر هدفت إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المستويات ونؤمن ان الجولة ستكون مثمرة جدا

– نظام الأسد المجرم قتل أكثر من مليون سوري وقام يتدمير الحضارة بشكل وحشي

– الرقة تعتبر معقلا أساسيا لداعش (الإرهابي)، ونحن كقوات التحالف يجب أن نحقق هدفنا هذا (تطهيرها من التنظيم)، وبعدها نستطيع أن نسلّم المنطقة لسكانها الأصليين من إخواننا العرب، ونكون قد وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا في الطريق إلى تحقيق الاستقرار، نحن هنا في أمس الحاجة إلى دعم جاد من دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية

– تنظيم داعش يتلقى دعمًا من المجتمع الدولي وهناك دول تقف وراء المنظمات الإرهابية وتستهدف تمزيق دولنا، والأسلحة التي يستخدمونها هي صنيعة الحرب

– طيارو منظمة غولن الارهابية كانوا وراء توتر علاقاتنا مع روسيا

– لن نسمح بإقامة “دولة ما” شمالي سوريا ومن يسعى لذلك سيدفع الثمن باهظاً

– قرار الرئيس ترامب بفرض الحظر على شعوب الدول السبع من دخول الولايات المتحدة الأميركية، قرار خاطئ

– لا أعتبر الإخوان المسلمين منظمة إرهابية لأنها ليست منظمة مسلحة، بل هي منظمة فكرية، وهي الآن منظمة مقسمة كما تعلمون ومتواجدة في أماكن مختلفة. لم أر أية ممارسة مسلحة ولو وجدت ورأيت أي عمل مسلح من المنظمة سيكون موقفي نفس الموقف من المنظمات الإرهابية.

– “الإخوان المسلمون” جماعة فكرية لم تقم بأي عمل مسلح، وطالما لم تقم، وهي جمعية أو وقف أو مؤسسة فكرية، وإذا تم معاملتها معاملة الإرهاببين أظن أن ذلك غير صحيح

– “الإخوان المسلمون” الموجودون في تركيا إن كانت لهم صلة في عمل إرهابي لا يمكن أن نتسامح معهم، ولكننا لم نر ولم نلحظ أي فعل من هذا القبيل

– من قام بمحاولة الانقلاب كان هدفه هدم تركيا، وقد استخدمت دبابات وطائرات وأسلحة الدولة ضد الشعب وقد أدى إلى سقوط 248 شهيداً وأكثر من 2000 جريح