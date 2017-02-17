واشنطن ترهن تعاونها العسكري مع موسكو بالمعارضة السورية

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أبلغ وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون دولا تعارض الرئيس السوري بشار الأسد أن واشنطن لن تتعاون عسكريا مع روسيا، قبل أن تتوقف عن وصف كل معارضي الأسد بأنهم إرهابيون. حسب ما نقلت رويترز، الجمعة، عن دبلوماسي غربي.
ونقلت الوكالة عن المصدر الدبلوماسي قوله: “خلال المناقشات أوضح أنه لن يكون هناك تعاون عسكري، حتى يقر الروس بأن كل المعارضة ليست إرهابيين.”
وكان الدبلوماسي يتحدث بعد أن عقد تيلرسون أول محادثات مشتركة له مع دول تعارض الأسد بينها السعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا.
وعرضت الولايات المتحدة، الخميس، على روسيا التعاون، ولكن شرط أن يصب ذلك في صالح البلدين.
وكان تيلرسون قد أعلن على هامش قمة لنظرائه في مجموعة العشرين في مدينة بون الألمانية: :حين نختلف، فإن الولايات المتحدة ستدافع عن مصالحها وقيمها ومصالح وقيم حلفائها’.
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