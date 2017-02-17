بينهم 11 ضابطاً… توثيق مصرع 36 عنصراً لقوات النظام في درعا البلد

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وثقت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) مصرع 36 عنصراً من قوات النظام وميليشياته، بينهم 11 ضابطاً، خلال المواجهات مع كتائب الثوار في درعا البلد، ضمن معركة (الموت ولا المذلة).

ونشرت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) اليوم الجمعة (17 شبا/فبراير)، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أسماء قتلى قوات النظام الذي لقوا مصرهم في حي المنشية بدرعا البلد، في الفترة الممتدة من 11 شباط/فبراير، إلى 16 شباط/فبرايرا لجاري، بالإضافة إلى توثيق المدن والقرى التي ينحدر منها قتلى قوات النظام، وهم:

1 -العميد: عيسى عبد الكريم محمد/طرطوس-صافيتا-بسورم/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

2 -العقيد: ثائر كامل ريحانة/لاذقية-قرداحة-بستان/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

3-العقيد: مصطفي زال نجاد/إيران/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

4 -المقدم: أصف ونوس/حمص-دبين/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

5 -الرائد: عهد محمد حسن/لاذقية-قطرية/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

6 -النقيب: سومر رامز خدوج/لاذقية-قرداحة-فديو/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

7 -النقيب: مقداد نبيه سعيد/لاذقية-خرايب سالم/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

8 -ملازم: غزوان هيثم جبر/حماة-سلمية/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

9 -ملازم: غيث زياد عباس/حماة-سلمية-كافات/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

10 -ملازم: نعيم إبراهيم/مرتبات الكتيبة866/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

11 -ملازم: يوسف علي أحمد/حماة-مصياف-حيالين/قُتِلَ بـِ درعا-منشية

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12 – – : أدهم صالح أسعد / لاذقية-قرداحة-مهالبة / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

13 – – : حسن أنور حيدر / درعا-شيعة بصرى / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

14 – – : حسن سليمان / رقم عسكري 738416 / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

15 – – : حسين قدموش / طرطوس-ريف / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

16 – – : سامر موسى المرجي / درعا-شيعة بصرى / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

17 – – : سلطان مهيب / حمص-أبل / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

18 – – : سلمان رجب سرار / طرطوس-صفصافة-رنسية / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

19 – – : عاهد فاضل أبو حمدان / السويداء-ذبين / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

20 – – : عبدالستار طالب دناور / حماة-شيزر / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

21 – – : عبدالله فراس المسلماني / دمشق-ريف / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

22 – – : علاء تركي العلي / لاذقية-جبلة-فيض / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

23 – – : علاء عدنان الدبس / حمص-جب الجراح / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

24 – – : علاء محي الشاوي / رقم عسكري8892533 / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

25 – – : علي إسماعيل / حمص-ريف / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

26 – – : علي إسماعيل الجوفي / درعا-شيعة بصرى / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

27 – – : علي أحمد عباس / حماة-سلحب / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

28 – – : علي خالد صواف / إدلب-مرعيان / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

29 – – : غدير أحمد حمود / طرطوس-دريكيش / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

30 – – : فادي سمير الزعبي / درعا-أم المياذن / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

31 – – : محمد حسن شعبان / طرطوس-بيلة / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

32 – – : محمد عبدالرزاق المحمد / خراب غزال / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

33 – – : محمد عبدالمولى الهوشي / لاذقية-جبلة-جيبول / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

34 – – : محمد عبدو عكاشة / دمشق-بيت جن / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

35 – – : محمود محمد الأوسو / حلب-الباب / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

36 – – : منذر زكريا عطار / لاذقية / قُتِلَ بـِ درعا-منشية

ونشرت غرفة عمليات (البنيان المرصوص) أمس بياناً أكدت فيه أن معركة (الموت ولا المذلة) جاءت بسبب عدم التزام النظام بوقف إطلاق النار المعلن، ومحاصرته بعض القرى ومحاولاته المتكررة للتقدم على عدة محاور، مشيرة إلى أن 35 فصيلاً يشارك في المعركة، بينها 23 فصيلاً ضمن غرفة عمليات (البنيان المرصوص).