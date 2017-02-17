بينهم العقيد (محمد أسود)… مصرع 9 عناصر لقوات النظام شرق حمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

لقي تسعة عناصر من قوات النظام وميليشياته مصرعهم، بينهم العقيد “محمد أسود”، أمس الخميس (16 شباط/فبراير)، خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.

ونعت صفحات موالية للنظام، منها صفحة “شبكة أخبار جبلة”، العقيد “محمد علي أسود”، (58 عاما)، ابن قرية بيت عانا في ريف جبلة، وأشارت إلى أنه لقي مصرعه “فداء للوطن في ريف حمص – تدمر، وهو يؤدي واجبه الوطني”، بحسب نعوة نشرتها الصفحة ذاتها.

كما نعت صفحة “شهداء طرطوس مصدر العز والفخار” الموالية “علي حسين خليل”، من حي الفقاسة في طرطوس، والذي قُتل خلال المواجهات مع تنظيم “داعش” في ريف حمص الشرقي.

ومن جهتها، أعلنت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش” أمس، تدمير 3 مدافع ميدانية وتدمير سيارة رباعية الدفع مزودة بسلاح رشاش وراجمتي صواريخ غراد، ومقتل 9 من عناصر قوات النظام، إثر قصف بقذائف المدفعية على مفرق البيضة الشرقية شرقي مطار تيفور العسكري في ريف حمص الشرقي.

وأشارت تنسيقية مدينة تدمر إلى استمرار المعارك والاشتباكات والقصف الجوي المكثف غربي تدمر، مؤكدة إحراز قوات النظام لتقدم بسيط بالقرب من بيضة شرقية.

ونفت صحة أخبار اشتباكات في منطقة المثلث أو بالقرب منه، مؤكدة أن قوات النظام لم تسيطر على منطقة الدوّة حتى تصل إلى منطقة المثلث، مشيرة إلى قصف جوي يستهدف المنطقة.