دورات (داعش) الشرعية تلاحق نساء دير الزور

سعيد جودت: كلنا شركاء

يفرض تنظيم “داعش” دورات شرعية مكثفة على النساء من سن الـ 15 وحتى 40 عاماً، والمخالفات لقوانينه وأنظمته الشرعية، وذلك بإلحاقهم بدورات تقام في المساجد المتواجدة في قرى وبلدات دير الزور.

وقال “عادل” (أحد أبناء مدينة الميادين في ريف دير الزور)، لـ “كلنا شركاء”: “تعمل أجهزة الحسبة النسائية التابعة للتنظيم على اعتقال أي امرأة أو فتاة من عمر 15 عاماً وحتى 40 عاما، في حال ارتكبت مخالفات شرعية، مثل (عدم وضع الدرع فوق النقاب وإظهار العينين فقط، عدم ارتداء عباءة سوداء وفضفاضة، عدم لبس حذاء زحف أسود اللون، عدم ارتداء القفازات السوداء، السفر بدون محرم)، وغيرها من المخالفات الشرعية بحسب منظور أجهزة الحسبة النسائية”.

وأردف قائلاً “يتم اعتقال النساء من قبل الجهاز النسائي لحسبة التنظيم، ومن ثم يتم نقلهن إلى مركز الحسبة لتسجيل أسماء المخالفات وتحديد موعد لهن ليخضعهن لدورات شرعية، عبر تسجيلهن في مجموعات في المساجد، وتكون مدة الدورة 30 يوما، بحدود ساعتين على الأقل في اليوم الواحد”.

وأشار “عادل” إلى أنه منذ سيطرة تنظيم “داعش” على محافظة دير الزور، لم تشهد أرياف دير الزور هذا الحجم الكبير من إلحاق النساء بدورات شرعية، بعد أن كان للرجال النصيب الأوفر منها، “ليسير التنظيم في دير الزور بنهجه الجديد”.

وفي المقابل، لوحظ مؤخراً تقليص التنظيم لفترة الدورات لعناصره المقاتلين الجدد، وخصوصاً من يتم إلحاقهم بجبهات دير الزور ضد قوات النظام وميليشياته، لتصبح سبعة أيام كدورة شرعية ومثلها عسكرية، ثم يتم الزج بهم فوراً إلى ساحات وخطوط النار المباشرة مع قوات النظام في دير الزور.