19 مدنياً ضحايا قصفٍ استهدف مدينة الباب

سعيد جودت: كلنا شركاء

قضى 19 مدنياً وأصيب عشرات آخرون بجروح، أمس الخميس 16 شباط/فبراير، جراء قصفٍ جويٍ ومدفعيٍ استهدف أحياء مدينة الباب الخاضعة لسيطرة تنظيم “داعش”، في ريف حلب الشرقي.

ووثقت تنسيقية مدينة الباب وضواحيها أسماء 19 مدنياً بينهم نساء وأطفال، قضوا جراء قصفٍ استهدف مدينة الباب خلال الاشتباكات التي تشهدها أحياء المدينة، بين تنظيم “داعش”، وقوات (درع الفرات) التي تحاول السيطرة على المدينة.

والضحايا هم: (أحمد محمود الباقي، عبد الباسط قدرو الديبو، إبراهيم عادل الشهابي، صهيب ابراهيم الشهابي، حذيفة ابراهيم الشهابي، عدنان إبراهيم فلاحة، شقيقة عدنان ابراهيم فلاحة، زوجة عدنان إبراهيم فلاحة، زوجة حمدو إبراهيم فلاحة، إبراهيم حمدو الفلاحة، زوجة إبراهيم حمدو الفلاحة، عدنان حمدو الفلاحة “طفل”، سعد حمدو الفلاحة “طفل”، عدنان ابراهيم فلاحة، معتصم إبراهيم فلاحة، صالح ديب الشرقاط، جهاد صالح ديب الشرقاط، زوجة صالح محمد ديب الشرقاط).

وأشارت تنسيقية الباب إلى أن ثلاثة مدنيين آخرين قضوا أمس أيضاً، جراء انفجار ألغام زرعها تنظيم “داعش” عند منطقة تل بطنان في ريف حلب الشرقي، والضحايا هم رجل وامرأة وطفل من عائلة “سواس”.

وأفادت وكالة أعماق المقرب من تنظيم “داعش” بأن غارات جوية تركية أدت أمس إلى تدمير المستشفى الوحيد المتبقي في مدينة الباب، كما أن نحو 40 غارة روسية وسورية، وأكثر من 80 صاروخاً وقذيفة مدفعية، استهدف قرى أم خرزة وأبو جبار والكيطة ورسم الخباز ورسم الحرمل الإمام جنوب مدينة الباب.