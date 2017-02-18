محادثات جنيف ستركز على دستور سوريا الجديد والانتخابات والحكومة

بحسب “يارا شريف” المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

كلنا شركاء: بيرم ألتوغ- الأناضول

قالت “يارا شريف” المتحدثة باسم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إن محادثات جنيف المقبلة بشأن سوريا، ستركز على الحكم والدستور الجديد والانتخابات.

وذكرت في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة، أن دي مستورا أرسل الأسبوع الماضي الدعوات من أجل هذه المحادثات المقررة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

وأضافت: “يمكننا تأكيد وصول ردود إيجابية على الدعوات، واستمرار الاستشارات بهذا الخصوص”.

وأوضحت المتحدثة الأممية أن وفود المفاوضات ستبدًا بالوصول إلى جنيف اعتبارًا من مطلع الأسبوع المقبل، ولفتت إلى أن دي ميستورا سيعقد مؤتمرًا صحفيًا في 22 فبراير/ شباط.

ونفت وجود أي خطط لتأجيل المحادثات مجددًا، مؤكدةً أنها ستعقد يوم الـ23 كما خطط لها.

وأكدت يارا شريف أن الحكم، والدستور الجديد، والانتخابات ستكون المواد الأساسية التي ستركز عليها المحادثات في ضوء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وأشارت إلى استمرار الاستشارات بهذا الصدد.