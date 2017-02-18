أصالة: سوريا تعبت يا عالم.. أين الضمير العربي؟

كلنا شركاء: محمد الوكيل- مصر العربية

أثنت الفنانة أصالة على موقف الفنان السوري مكسيم خليل” من القضية السورية، ومطالبته بوقف القتال.

ونشرت أصالة صورة لمكسيم، عبر حسابها على موقع الصور الشهير “انستجرام”، وهو يرتدي تي شيرت باللون الأسود مكتوب عليه “أوقفوا القتل في سوريا”.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: “أنت حر بكل ما للكلمة من معنى، وأنا ومن هم مثلي نحاول ونتمنى أن نكون مثلك”.

وتابعت: “أنت رائع، أنت رجل، أنت إنسان، سوريا تنزف، سوريا تتجمد، سوريا تعبت يا عالم، يارب يا الله وين الضمير العربي”.