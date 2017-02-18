ظريف يقر بخطأ طهران في سوريا ويحذر واشنطن من التدخل بريًا

رفض ظريف أن تكون العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما هي التي جعلت طهران توافق على المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النووي.

كلنا شركاء: إرم نيوز

اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بخطأ بلاده في الأزمة السورية، معتبرًا في الوقت ذاته أن إرسال الولايات المتحدة قوات برية إلى سوريا سيزيد من الحرب المستعرة في هذا البلد ويضاعف تدفق المتطرفين.

وقال ظريف في مقابلة مع قناة “CNN” الأمريكية، على هامش مشاركته في الدورة الثالثة والأربعين للمؤتمر الأمني في ميونيخ الألمانية، عند سؤال عن دعم إيران للرئيس بشار الأسد “هناك أخطاء ارتكبت في سوريا، كما وقعت أخطاء في الماضي”، من دون أن يفصح عن قصده من الأخطاء التي ارتكبت في سوريا من قبل طهران.

وأوضح وزير خارجية إيران أن “أولئك الذين كانوا يسلّحون تنظيم داعش وباقي الجماعات المسلحة المتطرفة، هم أنفسهم سلحوا نظام صدام حسين والقاعدة في الحقبة الماضية”، داعيًا إلى عدم إلقاء اللوم على الدول التي وقفت بجانب النظام في سوريا”.

ورفض ظريف أن تكون العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما هي التي جعلت طهران توافق على المفاوضات للوصول إلى الاتفاق النووي، مضيفًا أن “إدارة اوباما هي التي لجأت للتفاوض بعدما رأت أن العقوبات لم تكن مجدية”.

واعتبر أن العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب ضد طهران لن تنجح، مشيرًا إلى أنه “ليس هناك أفضل من صفقة الاتفاق النووي الذي تم إبرامه بين إيران ومجموعة 5+1”.

وتحدث محمد جواد ظريف عن قرار ترامب منع الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة، واصفًا إياه بأنه “إهانة لكل الإيرانيين”.