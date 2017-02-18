أكثر من 3 آلاف لاجئ فلسطيني قتلوا في سورية

كلنا شركاء: رامي حيدر- عرب48

وثّقت ‘مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية’، مقتل ثلاث آلاف و443 لاجئا فلسطينيا في سورية، جراء الصراع الدائر في البلاد منذ نحو ست سنوات.

وقالت المجموعة في تقرير نشرته، مساء الجمعة، إن فريق الرصد والتوثيق التابع لها ‘وثق حتى تاريخ اليوم الجمعة، مقتل 3443 فلسطينا بينهم 455 امرأة، إثر الحرب في سورية’.

وأوضحت أن القصف والقنص والاشتباكات المسلحة والحصار والغرق بقوارب اللاجئين من أبرز الأسباب المباشرة لسقوط الضحايا.

فيما وثقت المجموعة اعتقال 1164 فلسطينيا في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام السوري، بينهم 83 امرأة.

وقالت المجموعة إن حصار جيش النظام والمسلحين الموالين له ومجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة، المفروض على مخيم اليرموك يدخل يومه الـ1338 على التوالي.

فيما قضى 190 لاجئًا ولاجئة فلسطينية نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار، غالبيتهم في مخيم اليرموك.

وطالبت المجموعة جميع المؤسسات الدولية، بالعمل على توفير الحماية والرعاية للاجئين الفلسطينيين في سورية.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 450 ألف لاجئ فلسطيني من أصل 550 ألف، ما زالوا يعيشون في سورية، 95% منهم يحتاجون لمساعدة طبية.

ومجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية، مقرها لندن، وانطلقت عام 2012، بمبادرة جماعية من شخصيات فلسطينية وعربية.

وتتابع المجموعة الانتهاكات التي يتعرض لها فلسطينيو سورية وتوثيقها، بحسب موقعها الرسمي على شبكة الانترنت.