للمرة الأولى الطيران العراقي ينفذ غارة في سوريا ضد داعش…

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نشرت الصفحة الرسمية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة “عملية العزم الصلب” فيديو عن غارة للقوات العراقية الجوية نفذتها في مدينة الرقة السورية ضد تنظيم داعش .
وبالعودة للتقرير اليومي الذي يتم نشره من قبل التحالف عن الغارات المنفذة لا يوجد اي ذكر لأي غارة سابقة للقوات العراقية في سوريا وفي ذلك اليوم اي 30/1/2017 كانت الغارات موزعة على الشكل التالي :
- ضربة بالقرب من البوكمال
- ضربة بالقرب من مدينة الباب
- 5 ضربات بالقرب من مدينة الرقة ومن بين الاهداف المدمرة مضنع للسيارات المفخخة
- 3 ضربات قرب دير الزور
أما الدول التي شاركت في ذلك اليوم بالقصف كانت :
استراليا ,البحرين ,كندا ,الدانمارك ,فرنسا ,الاردن ,السعودية ,هولندا ,تركيا ,الامارات ,بريطانيا والولايات المتحدة .
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