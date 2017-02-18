للمرة الأولى الطيران العراقي ينفذ غارة في سوريا ضد داعش…

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نشرت الصفحة الرسمية لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة “عملية العزم الصلب” فيديو عن غارة للقوات العراقية الجوية نفذتها في مدينة الرقة السورية ضد تنظيم داعش .

الغارة كانت في تاريخ 30/1/2017 ومن المفروض قد دمرت مصنعاً للسيارت المفخخة .

وبالعودة للتقرير اليومي الذي يتم نشره من قبل التحالف عن الغارات المنفذة لا يوجد اي ذكر لأي غارة سابقة للقوات العراقية في سوريا وفي ذلك اليوم اي 30/1/2017 كانت الغارات موزعة على الشكل التالي :

ضربة بالقرب من البوكمال

ضربة بالقرب من مدينة الباب

5 ضربات بالقرب من مدينة الرقة ومن بين الاهداف المدمرة مضنع للسيارات المفخخة

3 ضربات قرب دير الزور

أما الدول التي شاركت في ذلك اليوم بالقصف كانت :

استراليا ,البحرين ,كندا ,الدانمارك ,فرنسا ,الاردن ,السعودية ,هولندا ,تركيا ,الامارات ,بريطانيا والولايات المتحدة .