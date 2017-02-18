(خبز الحب) جديد الأفران الآلية في دمشق

معاوية مراد: كلنا شركاء

يستمر فريق عمل مؤسسات النظام بدور المنفصل عن الواقع من خلال الاحتفالات التي يقيمها بعيداً عن آلام الوطن وحالة المواطن بالغة السوء، وكذلك واقع مؤسساته المنخورة التي تعاني من العجز ونقص السيولة والإمكانات.

في آخر الصرعات، بدأت المخابر الآلية في يوم عيد الحب بصناعة قوالب معدنية ومجسمات تذكارية تحوي رغيف خبز على شكل قلب كبير، وكان لفرن المزة الآلي الريادة في ذلك كما نقلت مصادر موالية.

الخبر الذي يبدو دعاية لمدير الفرن الآلي ويتحدث أحد التقارير عن كفاءته في إدارة الفرن وقيامه بالإشراف الشخصي على العمل وصنع خبز الحب ووصف ها العمل بالإنجاز لأن هذه المؤسسات لم تتعود على ما تعينه الإدارة فهي تنظر إلى عمل المدير على أنه مرتبط بشخص القائد الأول.

وزيادةً في التزلّف كما يقول بعض أهالي الحي، وضع الفرن شريطةً حمراء على بعض أرغفة الخبز وقال إنه سيرسلها إلى جنود النظام على الحواجز القريبة

في الوقت الذي يعيش فيه الشعب السوري أقسى الظروف وحالات الفقر والعوز ولا تستطيع هذه الإدارات تقديم أي خدمات حقيقية له تقوم هذه المؤسسات بصرف مبالغ كبيرة على عيد الحب وهي ما يذهب في مجمل لجيوب الفاسدين ومن يصنع لهم الدعاية.