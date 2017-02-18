المعارضة الإيرانية تتظاهر في برلين ضدّ تواجد (ظريف)

وليد غانم: كلنا شركاء

تظاهر أنصار المعارضة الإيرانية في منظمة “مجاهدي خلق” أمس الجمعة في ميدان ماريا بلاتس في ميونيخ ضد مشاركة وزير الخارجية الايراني جواد ظريف في مؤتمر ميونيخ الأمني.

وقال فريد معصوم عضو المنظمة الإيرانية، في تصريحٍ لـ “كلنا شركاء” أن المتظاهرين طالبوا بتصنيف الحرس الثوري في قوائم الإرهاب الدولية وطردهم من سوريا، واعتبر المحتجون ما أسموه “نظام الملالي” الإيراني المسؤول عن اعدام ثلاثة آلاف شخصِ منذ مجيء حسن روحاني الى السلطة.

وتعتبر المعارضة الإيرانية الرئيسية، النظام في طهران عامل تأجيج واثارة الحروب في المنطقة، وخاصة في سوريا والعراق واليمن، بحسب معصوم.

وأضاف أيضاً أن قوات الحرس الثوري تدرب في مراكز تدريب عديدة ما أسماهم “الإرهابيين الإسلاميين”، مشيراً إلى أن تصنيف “الحرس الإرهابي في القوائم السوداء سيؤدي بشكل فاعل إلى تقييد الملالي في التدخل في المنطقة”. وأكد أيضاً أن طرد النظام الإيراني والميليشيات الإرهابية التي يسيطر عليها من سوريا والعراق واليمن هو الخطوة الأولى التي يجب القيام بها لوضع حد لسفك الدماء في المنطقة.