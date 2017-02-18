قوات النظام تقصف ثلاثة أحياء في دمشق

معتصم الطويل: كلنا شركاء

قضى ثلاثة مدنيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم السبت، بقصفٍ لقوات النظام على حيّ القابون الخاضع لسيطرة كتائب الثوار على أطراف العاصمة دمشق، وشمل القصف أيضاً حيي تشرين وبرزة المجاورين.

وقال مراسل “كلنا شركاء” في الحي إن قوات النظام استهدفت حيّ القابون الدمشقي بستة صواريخ على الأقل من نوع “فيل” محلية الصنع وقذائف الهاون، ما تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، وذلك في حصيلةٍ أوليةٍ، مشيراً إلى أنّ القصف تسبب أيضاً بسقوط أكثر من عشرة جرحى أسعفوا إلى النقاط الطبية القريبة.

وأضاف المراسل أن قوات النظام استهدفت بالمدفعية والصواريخ حي تشرين المجاور ومزارع حي برزة شمال شرقي دمشق، دون ورود انباء عن خسائر بشرية هناك.

في المقابل، زعمت شبكة “دمشق الآن” الموالية أن القصف المكثف على حي القابون اليوم استهداف “مقرات وغرف عمليات جبهة النصرة في الحي” بصواريخ أرض- أرض قصيرة المدى وقذائف المدفعية، مشيرةً إلى تدمير عدد من المقار، متجاهلة سقوط ضحايا من المدنيين.

وتُظهر صورٌ ومقاطع مصوّرة بثها ناشطو الحي مصابين مدنيين تقوم فرق الدفاع المدني بإسعافهم لإنقاذ حياتهم.