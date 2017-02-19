واشنطن تدعم إقامة جبهة إسرائيلية عربية ضد إيران في الشرق الأوسط

كلنا شركاء: ا ف ب

تسعى واشنطن لإقامة جبهة إقليمية موحدة بين إسرائيل والقوى العربية السنية ضد إيران الشيعية، وهو ما أشار إليه دونالد ترامب في المؤتمر الصحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في البيت الأبيض الأربعاء، وتهدف هذه “المقاربة الإقليمية” لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإقامة جبهة ضد إيران.

تشجع واشنطن في إطار بحثها عن حل “إقليمي” للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، تشكيل جبهة موحدة بين الدولة العبرية والقوى العربية السنية ضد عدوتها اللدودة إيران الشيعية. وقد هيمنت على أول لقاء خلال الأسبوع الجاري بين دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، التصريحات الملتبسة لترامب الذي تراجع عن الموقف الأمريكي المؤيد “لحل الدولتين” إسرائيلية وفلسطينية.

وعزز مساعدو ترامب بعد ذلك الالتباس بتأكيدهم أن الولايات المتحدة تبقى متمسكة بهذا المبدأ المرجعي للأسرة الدولية، لكن واشنطن منفتحة على حلول بديلة أيضا.

لكن نتانياهو كان واضحا باقتراحه “مقاربة إقليمية” لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط وهو الأقدم في العالم. وتحدث دونالد ترامب عن هذا العرض في مؤتمرهما الصحافي في البيت الأبيض الأربعاء.

في اليوم التالي، دعا نتانياهو في مقابلة مع تلفزيون “أم إس أن بي سي” إلى “سلام شامل في الشرق الأوسط بين إسرائيل والدول العربية”. وأشاد “بفرصة غير مسبوقة إذ أن عددا من الدول العربية لم تعد تعتبر إسرائيل عدوا بل حليفا في مواجهة إيران و’داعش‘ (تنظيم ’الدولة الإسلامية‘)، القوتين التوأمين في الإسلام اللتين تقومان بتهديدنا جميعا”.

“اتفاق سلام رائع”

أكد ترامب من جديد أنه يريد الوصول إلى “اتفاق سلام رائع” إسرائيلي فلسطيني. وبناء على نصيحة صهره جاريد كوشنر اليهودي المؤمن، تبنى ترامب “المقاربة الاقليمية” التي يتحدث عنها نتانياهو، وتحدث بشكل مبهم عن “الكثير من الدول” وعن “أرض واسعة جدا”.

وبعبارات أوضح، تحدث السفير المقبل للولايات المتحدة في اسرائيل ديفيد فريدمان عن تشكيل تحالف بين إسرائيل والدول العربية السنية ضد إيران. وقال فريدمان إن “دول الخليج والمصريين والأردنيين والإسرائيليين يوحدهم (…) القلق نفسه في مواجهة إيران، وهي دولة ترعى الإرهاب”.

وكان هذا المحامي اليهودي المثير للجدل في واشنطن بسبب تصريحاته التي تؤيد بانحياز الاستيطان الإسرائيلي وتناهض دولة فلسطينية، يتحدث الخميس في جلسة الاستماع الخاصة لتثبيت تعيينه في مجلس الشيوخ.

ويرى خبراء أمريكيون أن هذا التوافق في وجهات النظر بين إسرائيل ودول عربية سنية في مواجهة الخصم الإيراني، يجب أن يلقى دعما من إدارة ترامب التي فرضت للتو عقوبات على طهران شكلت قطيعة مع أجواء التهدئة التي بدأت في عهد باراك أوباما.

“إنجاز دبلوماسي”



قال جوناثان شانجر نائب رئيس مركز التحليل المحافظ “فاونديشن فور ديفنس أوف ديموكراسيز” إن “ترامب يمكن أن يحقق إنجازا دبلوماسيا كبيرا بين إسرائيل ودول الخليج عبر تطويق التهديد الإيراني”.

وأضاف هذا الباحث إن الولايات المتحدة يمكن أن تكون “في أساس تفاهم إقليمي بين إسرائيل ودول الخليج”، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، لا تقيم علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

لكن القضية ترتدي حساسية كبيرة إلى درجة أن اسم هذه الدول لا يرد إطلاقا في إسرائيل، باستثناء مصر والأردن اللذين أبرما معاهدتي سلام مع الدولة العبرية وتقيمان علاقات دبلوماسية معها. لكن هذا لا يمنع وجود علاقات شبه رسمية بين إسرائيل ودول الخليج.

فقد التقى الضابط السعودي المتقاعد أنور العشقي في تموز/يوليو الماضي في القدس الغربية المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية دوري غولد. وكان الرجلان قد التقيا قبل سنة في مركز للأبحاث في واشنطن.

وقد تحدثا حينذاك عن عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي تراوح مكانها منذ ربيع 2014 ودعوا إلى إحياء مبادرة السلام العربية، الخطة السعودية التي عرضت في 2002 تطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية مقابل نقاط عدة بينها إقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 1967.