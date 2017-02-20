تعرف على 9 ميزات (مخفية) في آيفون

فيما يلي نقدم 9 ميزات مختارة في هواتف آيفون، لا يعرفها كثيرون، قد تحسن من درجة استخدامك للهاتف الشهير.

1. منع الإشعارات المزعجة

يمكن إيقاف الإشعارات المزعجة بتمرير الإصبع من اليمين لليسار على شريط الإشعارات، وهي ميزة مفيدة لمنع تلك الرسائل المزعجة التي تظهر فجأة على الشاشة.

وبطبيعة الحال يمكن إيقاف الإشعارات تماما عن طريق الذهاب إلى إعدادات ثم إشعارات، ويمكن إيقافها عن كل تطبيق على حدا حسب اختيارك.

2. قابلية الوصول

تعتبر هذه الميزة أحد أفضل مميزات هواتف آيفون الجديدة، إذ يسمح اللمس المزدوج وليس الضغط على زر الصفحة الرئيسي، بإزاحة الشاشة بأكملها إلى الأسفل مما يمكن المستخدم من الوصول إلى الأعلى بدون استخدام اليد الأخرى.

3. البريد الصوتي المرئي

في حال اشتراكك بخدمة البريد الصوتي، فإنه يمكنك قراءة الرسائل دون الحاجة للاتصال ببريدك الصوتي لسماعها، إذ يوفر آيفون خدمة تحويل الرسائل الصوتية إلى كلمات.

4. مؤثرات في “آي مسج”

مع إطلاق iOS 10 أضافت شركة أبل ميزة الصور المتحركة داخل تطبيق الرسائل النصية، عن طريق الضغط على السهم في يمين شاشة الرسائل واختيار “مؤثرات” ومن ثم شاشة لظهور المؤثرات على الشاشة كاملة.

5. اختصارات الرموز التعبيرية

الرموز التعبيرية أصبحت جزءا من حياتنا، وحين نستخدمها نضطر إلى تحويل لوحة المفاتيح لاختيارها، لكن يمكنك تحديد اختصارات ببعض الأحرف مثل “ج ج” لظهور رمز تختاره أنت عن طريق خاصية “Text Replacement”.

6. تسريع عمل ميزة Touch ID

يمكن تسريع عمل ميزة هوية تعريف اللمس بشكل أكبر من السابق عن طريق القيام بحفظ نفس البصمة عدة مرات وبطرق إدخال مختلفة، ويعتبر هذا الأمر مفيد خصوصاً لهواتف آيفون الأقدم مثل آيفون 6 وآيفون 5 إس.

7. تعريف المتصل

في حال كنت خلف مقود سيارتك، أو كان هاتفك في غرفة أخرى بعيدا عنك، يمكنك جعل هاتفك يقرأ اسم المتصل كي تحدد أهمية الرد على الاتصال دون التطلع إلى الهاتف.

وذلك عن طريق الإعدادات، ثم الهاتف، ثم اختار تعريف الاتصال “Announce Calls “، وحين يتصل بك أحد سيخبرك الهاتف من هو.

8. التصوير أثناء الفيديو

يمكنك آيفون من التقاط الصور أثناء تصويرك للفيديو بنفس الوقت، عن طريق الضغط على الدائرة البيضاء في زاوية الشاشة بجانب الحمراء التي تسجل الفيديو، لكن الصور لن تكون بنفس جودة كاميرا الهاتف.

9. التصوير عن بعد

يمكن استخدم زر رفع مستوى الصوت أو خفضه الموجود على سماعات الرأس لالتقاط صورة عبر تطبيق الكاميرا.