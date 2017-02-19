مطالب مصرية بعودة نظام بشار الأسد للجامعة العربية

تستبق دعوة البرلمان المصري لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية القمة المقرر انعقادها أواخر مارس/آذار المقبل بالأردن للضغط على الجامعة في هذا الإطار، بينما نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر دبلوماسية تأكيدها أن مقعد سوريا سيظل شاغرا خلال القمة المقبلة.

كلنا شركاء: الجزيرة

أثار بيان صادر عن لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري تضمن دعوة “غير صريحة” إلى عودة نظام بشار الأسد لشغل مقعد سوريا بجامعة الدول العربية جدلا في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، وفيما اعتبره مؤيدوه أنه جاء متأخرا رأى فيه آخرون استمرارا لدعم النظام المصري لنظيره السوري.

وقال البيان الذي صدر عقب اجتماع اللجنة لمناقشة تطورات الأزمة السورية إن استمرار المقعد الشاغر لسوريا في الجامعة العربية لم يعد مقبولا، مشددا على أن ما يربط مصر بسوريا من “علاقات إستراتيجية وكفاح مشترك عبر التاريخ” يفرض عليها ضرورة التدخل بإيجابية وفاعلية في هذا الملف.

وحسب مراقبين، فإن موقف لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري يعضد موقف النظام المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل حديثه أكثر من مرة أثناء الفترة الماضية تأييدا واضحا للنظام السوري أثناء تناوله الأوضاع بسوريا.

وبينما تستبق هذه الدعوة القمة العربية المقرر انعقادها أواخر مارس/ آذار المقبل بالأردن للضغط على الجامعة في هذا الإطار نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر دبلوماسية مصرية وعربية تأكيدها أن مقعد سوريا سيظل شاغرا أثناء القمة المقبلة، وأن إلغاء قرار تعليق عضويتها لا بد أن يتخذ على مستوى القمة.