15 قتيلاً وجريحاً ضحايا قصفٍ جويٍ استهدف حي الوعر بحمص

رشا دالاتي: كلنا شركاء

قضى ثلاثة مدنيين، في حصيلة أولية، وأصيب 12 آخرون بجروح، اليوم السبت (18 شباط/فبراير)، جراء قصفٍ جويٍ استهدف حي الوعر المحاصر في مدينة حمص.

وأفاد مركز حمص الإعلامي، من خلال حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن الطيران الحربي استهدف حي الوعر المحاصر بأكثر من ست غارات جوية بالصواريخ الفراغية، ما تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين، (طفلين وخالهما)، وهم: (الطفل أحمد حرفوش، الطفل محمود حرفوش، الشاب حذيفة أوزون خال الطفلين)، وإصابة أكثر من 12 آخرين بجروح، بينهم عنصران من الدفاع المدني، بعضهم في حالة حرجة.

ونادت مساجد الحي عبر مكبرات الصوت تدعو الأهالي للإسراع بالتبرع بالدم، بسبب الإصابات الحرجة التي وقعت جراء القصف.

ويأتي هذا التصعيد العسكري على الحي، في وقت ينتظر أهالي الحي المحاصر دخول قوافل مساعدات إنسانية منذ عدة أيام.

ووثق ناشطون مقتل “أسامة حاج محمد” (أبو علاء)، من قرية الطيبة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، بعد اختطافه أمس على يد شبيحة النظام أثناء رعي الأغنام.