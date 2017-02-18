قوات النظام ترتكب مجزرةً باستهدافها مشيّعين قرب (حرستا)

وليد الأشقر: كلنا شركاء

ارتكبت قوات النظام مجزرة اليوم السبت (18 شباط/فبراير)، باستهدافها موكب تشييع أحد ضحايا القصف الذي تعرض له حي القابون الخاضع لسيطرة كتائب الثوار في العاصمة دمشق، راح ضحيتها 10 مدنيين في حصيلة أولية.

وأفادت مصادر ميدانية بأن قوات النظام استهدفت بالمدفعية الثقيلة والصواريخ مقبرة حي الجديدة الممتدة بين مدينة حرستا وحي القابون الدمشقي، أثناء تشييع أحد ضحايا القصف الذي استهدف حي القابون من قبل قوات النظام، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين، وإصابة آخرين بجروح.

ووثق ناشطون أسماء عدد من الضحايا وهم: (محمد حب الله، أمير غبور، سامر عفوف، محمد زيد حب لله، مؤمن حب لله، فادي العطر، وائل الريس).

وقال مراسل “كلنا شركاء” في حي القابون إن قوات النظام استهدفت الحيّ بستة صواريخ على الأقل من نوع “فيل” محلية الصنع وقذائف الهاون، ما تسبب بمقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة، وذلك في حصيلةٍ أوليةٍ، مشيراً إلى أنّ القصف تسبب أيضاً بسقوط أكثر من عشرة جرحى أسعفوا إلى النقاط الطبية القريبة.

وأضاف المراسل أن قوات النظام استهدفت بالمدفعية والصواريخ حي تشرين المجاور ومزارع حي برزة شمال شرقي دمشق، دون ورود أنباء عن خسائر بشرية هناك.