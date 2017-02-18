(داعش) يعلن مقتل 35 عنصراً من (سوريا الديمقراطية) شمال شرق الرقة

سعيد جودت: كلنا شركاء

أعلن تنظيم “داعش” اليوم السبت (18 شباط/فبراير)، مقتل 35 عنصراً من ميليشيات (سوريا الديمقراطية)، جراء استهداف تجمع لهم بعربة مفخخة في ريف الرقة.

وأفادت وكالة أعماق المقربة من تنظيم “داعش”، من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمقتل 35 عنصراً من (سوريا الديمقراطية)، وتدمير مدرعتي “جارديان” وجرافة، إثر انفجار مفخخة استهدفت تجمعاً لهم شرق قرية “صباح الخير” شمال شرق الرقة.

وأضافت بأن مواجهات عنيفة اندلعت صباح اليوم بين مقاتلي التنظيم من جهة ومسلحي (سوريا الديمقراطية) من جهة أخرى، والذين حاولوا التقدم نحو مواقع للتنظيم قرب جبل عبد العزيز غرب بلدة الشدادي.

واستهدف التنظيم بسيارة مفخخة رتلا لـ (سوريا الديمقراطية) مما أدى إلى تدمير 3 عربات مصفحة وجرافتين وسيارتين رباعيتي الدفع ومقتل معظم عناصر الرتل.

وأكدت أعماق سيطرة مقاتلي “داعش” في هجوم مضاد، على تحصينات أقامها مسلحو (سوريا الديمقراطية)، خلال محاولتهم التقدم.

ومن جهة أخرى، هاجم عناصر التنظيم قرية المليحان جنوب قرية معيزيلة شمال شرق الرقة، ودارت مواجهات في القرية، أسفرت عن مقتل 5 عناصر من مسلحي (سوريا الديمقراطية) على الأقل، فيما عاد المهاجمون إلى مواقعهم دون خسائر، بحسب أعماق.

وأشارت إلى أن 4 غارات أمريكية استهدفت جسر “المغلة” غرب بلدة معدان شرق الرقة، إضافة إلى غارتين استهدفتا المدخل الجنوبي لسد الطبقة غرب الرقة.