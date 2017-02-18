قوات النظام تعلن سيطرتها على 8 قرى ومواقع لـ (داعش) شرق حلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

أعلنت قوات النظام اليوم السبت (18 شباط/فبراير)، سيطرتها على ثمانية قرى ومواقع في ريف حلب الشرقي، بعد معارك عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وقال مراسل التلفزيون السوري “شادي حلوة” في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك”، إن قوات النظام أحكمت سيطرتها على قرى (مغارة أبو جبار – مشرفة أبو جبار – بيجان – تل بيجان الاستراتيجي – رسم الكما – رسم الكبير – شويلخ – تل حميمة الاستراتيجي) في ريف حلب الشرقي، بعد معارك عنيفة مع “داعش”.

وأشار موقع “الوطن أونلاين” الموالي إلى أن وحدات الهندسة في قوات النظام فككت مئات العبوات الناسفة والعبوات التي زرعها تنظيم “داعش” في القرى والأراضي الزراعية التي سيطرت قوات النظام عليها.

وكانت قوات النظام أعلنت في الثاني من الشهر الجاري سيطرتها على 32 بلدة ومزرعة في ريف حلب الشمالي الشرقي، بمساحة إجمالية بحدود 250 كم2، وبجبهة تصل إلى 25 كم، وعمق حتى 16 كم، والسيطرة على أوتوستراد حلب/الباب بطول 16 كم.