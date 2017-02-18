أعضاءٌ في (هيئة التنسيق): يجب تمثيل كافة أطراف المعارضة في (جنيف4)

فؤاد الصافي: كلنا شركاء

أكد أعضاءٌ في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي على ضرورة أن تنطلق مفاوضات جنيف بتمثيل كافة أطراف المعارضة.

وجاء في بيان وقع عليه أعضاء في هيئة التنسيق الوطنية، وصدر اليوم السبت (18 شباط/فبراير)، أن قرار المكتب التنفيذي الأخير لم ينفذ في اجتماع الرياض الأخير.

وأكد الموقعون على البيان، خلف داهود- أمل نصر- زياد وطفة، على ضرورة أن تكون مفاوضات جنيف جدية ومباشرة، وحقيقية وشاملة بتمثيل كافة أطراف المعارضة من دون إقصاء لأحد، وتحقيق الانتقال السياسي بناء على بيان جنيف وقرار مجلس الأمن رقم 2254.