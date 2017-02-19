مفتي البراميل (حسون) يدعو الطيران التركي لقصف إسرائيل

حذيفة العبد: كلنا شركاء

قال مفتي النظام في سوريا، أحمد حسّون، إن الطيران التركي قتل 18 شخصاً من أقاربه قبل يومين في مدينة الباب بريف حلب، داعياً هذا الطيران للتوجّه إلى فلسطين لتخليصها “من الصهاينة” على حدّ تعبيره.

وتشهد مدينة الباب في ريف حلب معارك مستمرة منذ نحو شهرين بين غرفة عمليات درع الفرات المدعومة من تركيا، وتنظيم “داعش” الذي يسيطر على المدينة، ويقدّم فيها الجيش التركي إسناداً جوياً لقوات “درع الفرات” أثناء التقدّم في المنطقة.

وجاء حديث “حسون” خلال مداخلةٍ تلفزيونيةٍ على قناة الميادين الموالية لإيران، خلال برنامجٍ يناقش القضية الفلسطينية، تجاهل فيها “حسون” الطائرات الحربية العائدة للنظام الذي يمثله المفتي والطيران الروسي الحليف، ويرتكبان المجازر تلو المجازر في مختلف أنحاء سوريا.

وكان “حسون” اشتهر بين معارضي النظام في سوريا بلقب “مفتي البراميل” عقب دعواتٍ أطلقها عام 2015، ووجّهها لجيش “بشار الأسد” لإبادة الأحياء الشرقية من مدينته حلب التي دمّرتها قوّات النظام مروحياته، وقتلت أكثر من 100 ألف سوريّ من أبنائها، دون أن يظهر “حسون” وفي كل المناسبات أيّ رأفةٍ على أبناء مدينته.

ولم يظهر “المفتي” طيلة السنوات السبع الماضية من عمر الثورة السورية مندداً بمقتل ولو شخصٍ واحدٍ من أصل نصف مليون سوريّ، قتلتهم آلة بطش النظام في كلّ أنحاء البلاد، وكأنّ هؤلاء لا أقارب لهم، وبعضهم قتله النظام في وقت خروج “حسون” على الهواء من دمشق، حيث كانت تستهدف صواريخ النظام على مرآه ومسمعه حي القابون الدمشقي ومحيطه، موقعة عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.