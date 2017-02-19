جونسون: الحكومة في سوريا حين تسقط البراميل المتفجرة على شعبها فيجب أن تدفع الثمن

عزا وزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون أزمتي سوريا وأوكرانيا إلى غياب الحسم الأمريكي الأوروبي، وإلى “حكومات غربية كانت فاشلة”، مشيرا إلى أن النظام في سوريا حين يسقط البراميل المتفجرة على شعبه فيجب أن يدفع ثمن ذلك.

كلنا شركاء: دويتشه فيله

صرح وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بأن غياب الحسم في كل من الولايات المتحدة وأوروبا أدى إلى وجود أزمتي سوريا وأوكرانيا. وقال جونسون يوم الجمعة (17 شباط/ فبراير 2017) أمام مؤتمر الأمن في ميونيخ “للأسف وقع هذا في المقام الأول لأن حكوماتنا كانت فاشلة”.

وأضاف جونسون الذي تربطه علاقة قوية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لم نكن حاسمين منذ البداية في أزمة سوريا مثلا، فتراجعنا، وما كان لهذا أن يحدث تحت الإدارة الجديدة لترامب”. وألح جونسون على أن لا يغض الغرب طرفه عندما يتم تجاوز الخطوط الحمراء، مشيرا إلى أن الحكومة في سوريا حين تسقط البراميل المتفجرة على شعبها فيجب أن تدفع ثمن ذلك.

وذكر جونسون -في إشارة إلى تدخل روسيا في أوكرانيا- أنه كان ينبغي ألا تقبل أوروبا ولا أمريكا أن تقتحم دولة ما دولة أخرى وتضم جزءا منها إليها. وأشار جونسون المدافع بقوة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أوضاع حلف شمال الأطلسي “ناتو”، قائلا إن على الحلف أن يؤمن أيضا حرية التجارة بين الدول. وأضاف جونسون “فمن سيحتاج إذن إلى الاتحاد الأوروبي، ما دام لدينا حلف الناتو”، مؤكدا أنه سيكون هناك خروج لبريطانيا منه “بريكست”، مستدركا بالقول: “إلا أننا ربما نثق في الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس في أوروبا”.