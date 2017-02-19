شابةٌ تنتحر بعد مقتل زوجها بغارةٍ جويةٍ على ريف إدلب

زيد المحمود: كلنا شركاء

انتحرت شابة في العقد الثاني من العمر، أمس السبت 18 شباط/فبراير، شنقاً داخل منزلها في قرية الشيخ مصطفى بريف إدلب الجنوبي، بعد تدهور حالتها النفسية بسبب مقتل زوجها بغارة جوية استهدفت القرية قبل يومين من انتحارها.

وأفاد بيان للشرطة الحرة في إدلب، نشرته على حسابها في “فيسبوك” بأن شخصاً يدعى “محمد فواز الداعور” من أهالي قرية مغر الحمام، ومقيم قرية الشيخ مصطفى، أبلغ الشرطة الحرة الساعة التاسعة أمس بإقدام الشابة “رسمية خالد المنصور”، على شنق نفسها مستخدمةً حبلاً وطاولة للشنق.

وأضاف بأن الشرطة الحرة توجهت إلى المكان المذكور في قرية الشيخ مصطفى (منطقة بيشين)، وشاهدوا جثة “رسمية” مغطاة بحرام من الصوف، وتم إحضار الطبيب الشرعي “عبدو خالد القندح”، وتبين أن سبب الوفاة شد الحبل على الرقبة، ما أدى إلى الاختناق.

وأكدت تحريات الشرطة الحرة أن دافع الانتحار هو مقتل زوجها قبل يومين، نتيجة القصف من الطيران الحربي على القرية، الأمر الذي أفقدها توازنها وأوصلها إلى حالة نفسية صعبة، بحسب البيان.

ونظمت الشرطة الحرة ضبطاً ضبطت فيه أقوال عم “رسمية” والد زوجها، وشقيقها، اللذان استلما الجثة، وتعهدا بدفنها حسب الأصول المتعارف عليها.